Исполнительница роли Дины во втором сезоне "Одних из нас" рассказала о своем увлечении видеоиграми

Актриса Изабела Мерсед, которой досталась роль Дины в предстоящем втором сезоне "Одни из нас" недавно рассказала о шоу, других проектах и своей “нездоровой одержимости видеоиграми”.
Мерсед рассказала, как она обычно не ложилась спать до 4:00 утра, играя на консоли своего бывшего каждый вечер.
“Итак, у меня очень нездоровая одержимость видеоиграми, и я сказала себе, что не куплю PS5”, - объяснила она.
Однако когда она узнала, что создатели шоу хотят поговорить с ней, она решила, что ей нужно немного подготовиться.
"Я уже смотрела шоу, поэтому пошла к подруге и сыграла в [The Last of Us 2] за один уик-энд на PS5", - сказала Мерсед. "Это было потрясающе. В ней было 25 часов геймплея. Так что мне очень понравилась вторая игра, но в первую я еще не играла".
Мерсед также рассказала о своих коллегах по фильму, в том числе о Педро Паскале и Белле Рэмси, которые играют Джоэла и Элли в сериале. Паскаль - единственный из актеров "Одних из нас", с кем она не встречалась, и Мерсед с нетерпением ждет встречи с ним. Актриса также положительно отозвалась о сопродюсере Крейге Мазине и Кейтлин Девер, которая играет антагонистку Эбби во 2 сезоне. Девер и Мерсед снялись в оригинальной комедии Hulu "Розалин", где Девер и Мерсед играют кузин Розалин и Джульетту Капулетти.
ну конечно! как только начинается рекламная компания, так все они сразу "любительницы" видеоигр
Ну в реальной жизни чей-то джойстик она точно дёргает 🤣
судя по её роли... не факт, что джойстик ✂️
Рассказать о своей любви к видеоиграм---поиграть в гнойный повесточный шлак---одобрить его и восхититься---программа выполнена.
"Играла на консоли своего бывшего", ты со своми синекурными деньжищами не можешь себе свою консоль купить ?, от таких заявлений волосы на жопе дыбом встают. Козлиха не от мира сего.
Чел ушел и оставил консоль. Странно. Возможно в пкбояре подался.
ля какая
это МЕГА новость, что кто то играет в игры))