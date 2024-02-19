Исполнительница роли Дины во втором сезоне "Одних из нас" рассказала о своем увлечении видеоиграми

Актриса Изабела Мерсед, которой досталась роль Дины в предстоящем втором сезоне "Одни из нас" недавно рассказала о шоу, других проектах и своей “нездоровой одержимости видеоиграми”.

Мерсед рассказала, как она обычно не ложилась спать до 4:00 утра, играя на консоли своего бывшего каждый вечер.

“Итак, у меня очень нездоровая одержимость видеоиграми, и я сказала себе, что не куплю PS5”, - объяснила она.

Однако когда она узнала, что создатели шоу хотят поговорить с ней, она решила, что ей нужно немного подготовиться.

"Я уже смотрела шоу, поэтому пошла к подруге и сыграла в [The Last of Us 2] за один уик-энд на PS5", - сказала Мерсед. "Это было потрясающе. В ней было 25 часов геймплея. Так что мне очень понравилась вторая игра, но в первую я еще не играла".

Мерсед также рассказала о своих коллегах по фильму, в том числе о Педро Паскале и Белле Рэмси, которые играют Джоэла и Элли в сериале. Паскаль - единственный из актеров "Одних из нас", с кем она не встречалась, и Мерсед с нетерпением ждет встречи с ним. Актриса также положительно отозвалась о сопродюсере Крейге Мазине и Кейтлин Девер, которая играет антагонистку Эбби во 2 сезоне. Девер и Мерсед снялись в оригинальной комедии Hulu "Розалин", где Девер и Мерсед играют кузин Розалин и Джульетту Капулетти.