Исполнительный продюсер Крейг Мазин назвал персонажей, которые точно не появятся в новом сезоне "The Last of Us"

Исполнительный продюсер успешного сериала “Одни из нас” — Крейг Мазин — опроверг возвращение персонажей Фрэнка и Билла в новом сезоне. Мазин подчеркнул, что идея обсуждалась, но она была отклонена. При этом он исключил возможность появления персонажей не только во втором сезоне, но и в спин-оффе или другом проекте.
Я очень горжусь эпизодом, который мы сделали с Биллом и Фрэнком. Больше Билла и Фрэнка не будет.
Таким образом, зрители не должны ожидать возвращения персонажей в флэшбэках или других проектах The Last of Us.
Какой кошмар, они же всем так понравились🤣 Жаль гриб на роли Элли никто не уберёт