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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 1 988 оценок

Исполнительный продюсер Крейг Мазин назвал персонажей, которые точно не появятся в новом сезоне "The Last of Us"

Simple Jack
Новости

Исполнительный продюсер успешного сериала “Одни из нас” — Крейг Мазин — опроверг возвращение персонажей Фрэнка и Билла в новом сезоне. Мазин подчеркнул, что идея обсуждалась, но она была отклонена. При этом он исключил возможность появления персонажей не только во втором сезоне, но и в спин-оффе или другом проекте.

Я очень горжусь эпизодом, который мы сделали с Биллом и Фрэнком. Больше Билла и Фрэнка не будет.

Таким образом, зрители не должны ожидать возвращения персонажей в флэшбэках или других проектах The Last of Us.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор
Я очень горжусь эпизодом, который мы сделали с Биллом и Фрэнком. Больше Билла и Фрэнка не будет.

Какой кошмар, они же всем так понравились🤣 Жаль гриб на роли Элли никто не уберёт

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