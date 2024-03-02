Ко второму сезону сериала The Last of Us присоединились четыре актера

Актерский состав сериала The Last of Us от HBO пополнился еще четырьмя звездами. Во втором сезоне сыграют Дэнни Рамирес (Мэнни), Ариэла Барер (Мел), Тати Габриэль (Нора) и Спенсер Лорд (Оуэн). Все перечисленные персонажи — друзья Эбби, чью роль исполнит Кейтлин Дивер.
Второй сезон The Last of Us выйдет не раньше начала 2025 года. В основу новых серий ляжет сюжет Part 2, но авторы отмечают, что всего за один сезон не успеют рассказать полную историю сиквела — слишком уж она большая.
В середине февраля в сети появились кадры со съемок новых эпизодов. На них можно увидеть окрестности городка Джексон.