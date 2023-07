Крейг Мэйзин подтвердил планы на третий сезон "Одни из нас"

Сериал «Одни из нас» с Педро Паскалем и Беллой Рамси был одним из наиболее ожидаемых релизов HBO Max и получил 24 номинации на «Эмми». Стриминг-сервис заказал второй сезон в январе, вскоре после премьеры первого, однако у создателя проекта Крейга Мэйзина уже есть идеи для третьего сезона.

По словам шоураннера, первый эпизод второго сезона уже написан. Его удалось сдать студии до того, как истёк дедлайн. Сейчас он обдумывает продолжение, которое будет основано на игре The Last of Us 2 — её адаптируют в формате двух сезонов.

«Это будет больше, чем один сезон. Там больше сюжета, так что это шоу не закончится вторым сезоном, если только люди не перестанут его смотреть и нас не отменят», — рассказал Мэйзин в интервью Deadline.

Говоря о новых эпизодах, Мэйзин не исключил возвращение уже знакомых персонажей. Однако в сериале больше не будет «особенных эпизодов», таких как история Билла и Фрэнка, которых сыграли Ник Офферман и Мюррей Бартлетт. Тем не менее, шоураннер заверил, что зрителей ждут напряжённые сцены и ещё больше эпизодов с заражёнными.

Несмотря на амбициозные планы, шоу находится в подвешенном состоянии. Из-за забастовки гильдий актёров и сценаристов релиз проекта предварительно откладывается на 2025 год.