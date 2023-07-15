Крейг Мэйзин подтвердил планы на третий сезон "Одни из нас"

Сериал «Одни из нас» с Педро Паскалем и Беллой Рамси был одним из наиболее ожидаемых релизов HBO Max и получил 24 номинации на «Эмми». Стриминг-сервис заказал второй сезон в январе, вскоре после премьеры первого, однако у создателя проекта Крейга Мэйзина уже есть идеи для третьего сезона.
По словам шоураннера, первый эпизод второго сезона уже написан. Его удалось сдать студии до того, как истёк дедлайн. Сейчас он обдумывает продолжение, которое будет основано на игре The Last of Us 2 — её адаптируют в формате двух сезонов.
«Это будет больше, чем один сезон. Там больше сюжета, так что это шоу не закончится вторым сезоном, если только люди не перестанут его смотреть и нас не отменят», — рассказал Мэйзин в интервью Deadline.
Говоря о новых эпизодах, Мэйзин не исключил возвращение уже знакомых персонажей. Однако в сериале больше не будет «особенных эпизодов», таких как история Билла и Фрэнка, которых сыграли Ник Офферман и Мюррей Бартлетт. Тем не менее, шоураннер заверил, что зрителей ждут напряжённые сцены и ещё больше эпизодов с заражёнными.
Несмотря на амбициозные планы, шоу находится в подвешенном состоянии. Из-за забастовки гильдий актёров и сценаристов релиз проекта предварительно откладывается на 2025 год.
И смысл смотреть тогда?
Ради Элли и Эбби :3
Да там и без них как то черезчур много всякого "особенного". Элли лесба, ее подружка би, Билл гей, а еще мальчик-транс. Актеры не лучше - девушка, подарившая внешность Элли сменила пол, Белла Рамзи заявила, что она "небинарная персона", Педро Паскаль ходил прилюдно в женском платье.
Нездоровым несет от этой франшизы, прям в нос прет.
чего бл.? Эшли Джонсон не меняла пол, может вы имели ввиду Эллен Пейдж, но она никакого отношения к The Last of Us не имеет
ля дурачок еще не понял что первый сезон лютый кал, о каком третьем может идти речь, вам бы второй отменить и забыть об экранизации такой шедевральной игры, потому что вы не вывозите, а даже наоборот создаете негативное впечатление о вселенной TLOU