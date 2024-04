Майк Ибарра, бывший глава Blizzard, попросил Naughty Dog выпустить The Last of Us Part II на PC

Майк Ибарра (Mike Ybarra) - ветеран игровой индустрии, он много лет проработал в Blizzard Entertainment, пока не стал президентом компании, но в январе этого года он покинул Blizzard. Теперь, когда у него появилось свободное время, Майк Йбарра занимается тем, что ему больше всего нравится, а в данном случае - играми. На данный момент его основной платформой является ПК, но при этом он, похоже, является большим поклонником игр от PlayStation.

Не так давно Майк Ибарра опубликовал в одной из соцсетей пост с просьбой к Naughty Dog выпустить The Last of Us Part II на PC и предложил свои услуги в качестве тестера.

"Привет, Naughty Dog - как насчет того, чтобы выпустить PC-версию The Last of Us Part II в ближайшее время. Я готов принять участие в тестировании в любое удобное для вас время".

Основная причина, по которой Майк Ибарра попросил выпустить The Last of Us Part II на ПК, заключается в том, что он недавно прошел первую часть игры и сказал, что она находится на том же уровне, что и Red Dead Redemption 2.

"Наконец-то дошли руки до The Last of Us на ПК. Качество игры было улучшено с момента запуска, и версия для Steam выглядит фантастически. Игра стоит на одном уровне с Red Dead Redemption 2 в плане сингловых игр, она просто потрясающая. Я собираюсь выложиться на все 100 % в Steam (сложные коллекционные предметы!)".

Что касается просьбы о выходе The Last of Us Part II на PC, то пока Naughty Dog не ответила на этот твит и, вероятно, не ответит. По слухам, Part II станет следующей игрой Sony, анонсированной для ПК.