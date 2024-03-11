Слух: ПК-версию The Last of Us Part 2 Remastered анонсируют в апреле

Один из инсайдеров сегодня заявил, что The Last of Us Part 2 Remastered станет следующей игрой Sony Interactive Entertainment, которая выйдет на ПК, и Naughty Dog планирует сделать этот анонс уже в следующем месяце, в апреле 2024 года. Но точная дата пока неизвестна.
Эту информацию сообщил Silknight, один из самых активных инсайдеров последнего времени, который первым сообщил дату анонса Ghost of Tsushima Dicretor's Cut для ПК. Таким образом, этот новичок определенно что-то знает, поэтому его следует как минимум принять во внимание.
Silknight добавил, что между датой анонса и днем релиза пройдет больше времени, чем обычно. Таким образом, вероятно, ПК-пользователи получат игру в конце лета или начале сентября.
Хз смотрю многие негативно относиться к игре, а я жду с нетерпением)
На*уй не нужна. Даже даром. Испортить такую историю надо ещё уметь. Лучше первую пройти.
отличная история во второй части, просто ты до неё не дорос
Опять не ББ (
Надеюсь брови Брежнева подвезут?:)))
Спасибо, оставьте лучше себе.
Открою вам секрет, TLOU 2 Remastered нету на ПК, так как она по умолчанию итак была, просто консоль не потянула и её пришлось убрать, а на ПК TLOU2 шла вместе с тем графеном, которую завезли недавно консольщикам под предлогом что это "Remastered"
А разве консольщикам завезли в ремастере графен? Там вроде повысили разрешение и новый режим добавили…
та у него шиза, сам не понимает что мелит