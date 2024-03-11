Слух: ПК-версию The Last of Us Part 2 Remastered анонсируют в апреле

Один из инсайдеров сегодня заявил, что The Last of Us Part 2 Remastered станет следующей игрой Sony Interactive Entertainment, которая выйдет на ПК, и Naughty Dog планирует сделать этот анонс уже в следующем месяце, в апреле 2024 года. Но точная дата пока неизвестна.

Эту информацию сообщил Silknight, один из самых активных инсайдеров последнего времени, который первым сообщил дату анонса Ghost of Tsushima Dicretor's Cut для ПК. Таким образом, этот новичок определенно что-то знает, поэтому его следует как минимум принять во внимание.

Silknight добавил, что между датой анонса и днем релиза пройдет больше времени, чем обычно. Таким образом, вероятно, ПК-пользователи получат игру в конце лета или начале сентября.