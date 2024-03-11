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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 2 078 оценок

Слух: ПК-версию The Last of Us Part 2 Remastered анонсируют в апреле

butcher69
Новости

Один из инсайдеров сегодня заявил, что The Last of Us Part 2 Remastered станет следующей игрой Sony Interactive Entertainment, которая выйдет на ПК, и Naughty Dog планирует сделать этот анонс уже в следующем месяце, в апреле 2024 года. Но точная дата пока неизвестна.

Эту информацию сообщил Silknight, один из самых активных инсайдеров последнего времени, который первым сообщил дату анонса Ghost of Tsushima Dicretor's Cut для ПК. Таким образом, этот новичок определенно что-то знает, поэтому его следует как минимум принять во внимание.

Silknight добавил, что между датой анонса и днем релиза пройдет больше времени, чем обычно. Таким образом, вероятно, ПК-пользователи получат игру в конце лета или начале сентября.

4
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Just-Name

Хз смотрю многие негативно относиться к игре, а я жду с нетерпением)

5
ffffffgfgf

На*уй не нужна. Даже даром. Испортить такую историю надо ещё уметь. Лучше первую пройти.

1
Snake Snaake Snaaaaaake

отличная история во второй части, просто ты до неё не дорос

2
MXRGUEL

Опять не ББ (

0
Аристов--Черный

Надеюсь брови Брежнева подвезут?:)))

-1
Blue Rose

Спасибо, оставьте лучше себе.

-2
BAZKIN
-2
Real Slim Shady

Открою вам секрет, TLOU 2 Remastered нету на ПК, так как она по умолчанию итак была, просто консоль не потянула и её пришлось убрать, а на ПК TLOU2 шла вместе с тем графеном, которую завезли недавно консольщикам под предлогом что это "Remastered"

-9
Гейб 30 процентный

А разве консольщикам завезли в ремастере графен? Там вроде повысили разрешение и новый режим добавили…

3
Eddward West Гейб 30 процентный

та у него шиза, сам не понимает что мелит

3