Мама Кевина из фильма "Один дома" присоединилась к актерскому составу второго сезона The Last of Us

Компания HBO сообщила, что Кэтрин О'Хара присоединится к актёрскому составу сериала The Last of Us в пока нераскрытой роли, подтвердив слухи, предполагавшие участие актрисы во втором сезоне.

Первые слухи появились ранее на этой неделе, а позже О'Хара практически подтвердила их, отвечая на вопросы журналистов во время программы Watch What Happens Live, в которой она рекламировала недавно вышедший фильм "Аргайл".

Кэтрин О'Хара наиболее известна по роли матери Кевина МакКалистера в фильме "Один дома", а с 2015 по 2020 год она играла Мойру Роуз в сериале "Шиттс Крик". Благодаря последней роли она получила четыре премии Canadian Screen Awards, а также "Эмми", "Золотой глобус" и Crit's Choice Awards за лучшую главную женскую роль в комедийном сериале.

За последние несколько недель актёрский состав, выбранный HBO для второго сезона The Last of Us, начал формироваться: Кейтлин Девер была утверждена на роль Эбби, Янг Мазино станет Джесси, а Изабела Мерсед сыграет Дину. Разумеется, Педро Паскаль и Белла Рэмси также вернутся в роли Джоэла и Элли.

Новые эпизоды пока не имеют официальной даты выхода, но ранее HBO сообщал, что они появятся в течение 2025 года.