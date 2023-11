Многие пользователи недовольны тем, что ремастер The Last of Us Part 2 выглядит практически так же, как на PS4

После различных слухов и сообщений компания Naughty Dog официально подтвердила выход The Last of Us Part 2 Remastered. Эта версия игры предназначена для PS5, в нее добавлены такие уникальные бонусы, как режим roguelike и Guitar Free Play.

Однако с визуальной точки зрения ремастер не отличается большими улучшениями. Как видно из сравнения, The Last of Us Part 2 Remastered выглядит практически идентично своему аналогу для PS4.

Фанаты в Twitter уже сравнивают недавно представленный ремастер от Naughty Dog, утверждая, что он не должен так называться. Судя по двум изображениям, трудно сказать, какое из них сделано на PS5.

Если вы запутались, то нижнее изображение относится к PS5-версии. Фанаты также не могут отличить две версии, утверждая, что Naughty Dog добавила в игру простой цветовой фильтр.

Другие прибегают к сарказму, заявляя, что The Last of Us Part 2 Remastered - это огромный шаг вперед по сравнению с оригинальной игрой.

Игровой скриншот подчеркивает разницу между The Last of Us Part 2 от Naughty Dog и ремастером. Поистине шедевр, эта игра действительно заслуживает ремастера. Я с радостью заплачу 70 долларов из своих заработанных трудом денег, потому что Sony заслужила все до последнего пенни.

Разочарование усугубляется тем, что на PS4 игра уже выглядела очен хорошо. Кроме того, на консоли PS5 она уже работала с частотой 60 кадров в секунду по обратной совместимости, что делает ремастер бессмысленным для многих. Анонсирующий трейлер собрал много дизлайков, например на канале IGN у ролика 4.5 тысяч лайков и 15 тысяч дизлайков.

Учитывая тот факт, что Naughty Dog потратила на создание этого ремастера не менее года, результаты выглядят крайне неутешительно. К счастью, владельцы версии для PS4 могут обновиться до ремастера всего за 10 долларов.

Аналогичную реакцию вызвала и The Last of Us Part 1, когда студия объявила о том, что в 2022 году будет выпущен ремейк первой игры. Однако первая часть была полным ремейком по сравнению с этим ремастером.

Тем не менее, вскоре станут очевидны более тонкие различия между ремастером и оригинальной версией. The Last of Us Part 2 Remastered выходит 19 января.