Названы режиссеры второго сезона сериала "Одни из нас"

Портал Deadline раскрыл имена режиссеров, которые будут работать над вторым сезоном постапокалиптической зомби-драмы канала HBO "Одни из нас" (The Last of Us).
В числе названных исполнительные продюсеры и шоураннеры сериала Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин, а также Питер Хор, получивший номинацию на "Эмми" за режиссуру третьего эпизода первого сезона "Одних из нас".
Кроме того, в команде – лауреат "Эмми" за работу над сериалом "Наследники" Марк Майлод (на фото), а также Нина Лопес-Коррадо ("Невероятные"), Стивен Уильямс ("Ходячие мертвецы") и Кейт Херрон ("Локи").
Съемки второго сезона должны начаться 12 февраля в Ванкувере. Дата премьеры пока не определена.
а также Питер Хор, получивший номинацию на "Эмми" за режиссуру третьего эпизода первого сезона "Одних из нас".
За эту серию его ещё и на Эмми номинировали. Какой позор
Там педерастия сейчас в тренде
Интересно, кто это вообще смотреть будет?