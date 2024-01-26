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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 2 014 оценок

Названы режиссеры второго сезона сериала "Одни из нас"

Simple Jack
Новости

Портал Deadline раскрыл имена режиссеров, которые будут работать над вторым сезоном постапокалиптической зомби-драмы канала HBO "Одни из нас" (The Last of Us).

В числе названных исполнительные продюсеры и шоураннеры сериала Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин, а также Питер Хор, получивший номинацию на "Эмми" за режиссуру третьего эпизода первого сезона "Одних из нас".

Кроме того, в команде – лауреат "Эмми" за работу над сериалом "Наследники" Марк Майлод (на фото), а также Нина Лопес-Коррадо ("Невероятные"), Стивен Уильямс ("Ходячие мертвецы") и Кейт Херрон ("Локи").

Съемки второго сезона должны начаться 12 февраля в Ванкувере. Дата премьеры пока не определена.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко

а также Питер Хор, получивший номинацию на "Эмми" за режиссуру третьего эпизода первого сезона "Одних из нас".
За эту серию его ещё и на Эмми номинировали. Какой позор

3
VinnyPooh

Там педерастия сейчас в тренде

2
Sidiusz

Интересно, кто это вообще смотреть будет?

-3