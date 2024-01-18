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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 1 991 оценка

Опубликован релизный трейлер The Last of Us: Part 2 Remastered

monk70
Новости

Завтра выйдет ремастер экшена The Last of Us Part 2 для консоли PlayStation 5, который имеет не только более высокое разрешение и лучшую частоту кадров, но и новый контент в виде вырезанных уровней, новый roguelike-режим «Нет возврата» или новая одежда для двух главных героев. Разработчики из Naughty Dog сегодня выпустили релизный трейлер ремастера, но он содержит довольно много спойлеров, поэтому, если вы еще не играли в игру, рекомендуется его избегать.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
romero52

пора бы уже на пк релизнуть

10
Kaburagi

Сонипляди опять одну и ту же игру продают своим консольным холопам по 3 раза. Через годик плацебо-ремейк выпустят или унратет директорс кат ахаха. рабы возьмут. зачем делать что-то новое, когда старое покупают много раз подряд

2
Самый Счастливый

Скорей бы на пк

-1