Опубликован релизный трейлер The Last of Us: Part 2 Remastered

Завтра выйдет ремастер экшена The Last of Us Part 2 для консоли PlayStation 5, который имеет не только более высокое разрешение и лучшую частоту кадров, но и новый контент в виде вырезанных уровней, новый roguelike-режим «Нет возврата» или новая одежда для двух главных героев. Разработчики из Naughty Dog сегодня выпустили релизный трейлер ремастера, но он содержит довольно много спойлеров, поэтому, если вы еще не играли в игру, рекомендуется его избегать.
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об игре
The Last of Us: Part 2 19.06.2020
6.1 1 991 оценка
19.06.2020 PlayStation 4
19.01.2024 PlayStation 5
Официальный сайт: http://www.thelastofus.playstation.com/
Разработчик: Naughty Dog
Издатель: Sony Interactive Entertainment
Издатель в России: Новый Диск
6.1/10 Пользователи 1 991
10/10 Playground
93/100 Metacritic
4.4/100 Playstation
Сиквел постапокалиптической адвенчуры The Last of Us от Naughty Dog, который поведает о том, что случилось с персонажами Джоэла и Элли после событий оригинала.
История продолжения, по словам разработчиков, будет строиться вокруг ненависти, а не любви. События развернутся через 5 лет после произошедшего в The Last of Us: Элли уже 19 лет, и ей движет жажда мести.
Главным героем сиквела, находящимся под контролем игроков, станет именно Элли.
пора бы уже на пк релизнуть
Сонипляди опять одну и ту же игру продают своим консольным холопам по 3 раза. Через годик плацебо-ремейк выпустят или унратет директорс кат ахаха. рабы возьмут. зачем делать что-то новое, когда старое покупают много раз подряд
Скорей бы на пк