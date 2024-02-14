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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 2 053 оценки

Появились первые фото со съемок второго сезона сериала The Last of Us

Simple Jack
Новости

В сети появились первые изображения со съемочной площадки второго сезона сериала The Last of Us («Одни из нас»). На одной из фотографий видно здание с вывеской Greenplace Market. Этот супермаркет хорошо знаком фанат The Last of Us: Part 2: в нем произошла первая серьезная стычка Элли и Дины с зараженными в игре.

На других фото, скорее всего, изображены декорации городка Джексон, в котором живут главные герои. По данным сайта Hollywood North Buzz, съемки вновь проходят в Канаде, однако в другой провинции — Британской Колумбии вместо Альберты.

В январе HBO выбрал актеров на роли Эбби, Джесси и Дины во втором сезоне шоу. Ими стали Кейтлин Дивер («Никто тебя не спасет»), Янг Мазино (сериал «Грызня») и Изабела Мерсед («Убийца 2: Против всех»). Среди режиссеров новых эпизодов оказались известные постановщики сериалов — Марк Майлод («Игра престолов»), Нина Лопес-Коррадо («Сверхъестественное»), Стивен Уильямс («Мир Дикого Запада») и Кейт Херрон («Половое воспитание»).

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
xomy4ek

не вижу бородатых геев , пахнет провалом

2
Петр Стрельцов

Не видишь бородатых геев - а они ЕСТЬ, затаились и наблюдают сквозь призму бытия..

0
Петр Стрельцов

Судя по пятну на снегу очередного петуча в сериале лишили то ли клубники, то ли невинности..

1
nicomedes

Просто клубнику рассыпали

2
_RedLion_

Лучше бы по Days Gone сериал сняли, получилось бы намного эпичнее

0
0ncnjqybr

Если от этих же авторов, то лучше не надо. Страшно даже подумать, чем в этом серике будут заниматься ночами Дикон с Бухарем.)

3
Сирэй

Надеюсь актриса, мутант Элли, переродится в лебедя во втором сезоне)

0