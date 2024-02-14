Появились первые фото со съемок второго сезона сериала The Last of Us

В сети появились первые изображения со съемочной площадки второго сезона сериала The Last of Us («Одни из нас»). На одной из фотографий видно здание с вывеской Greenplace Market. Этот супермаркет хорошо знаком фанат The Last of Us: Part 2: в нем произошла первая серьезная стычка Элли и Дины с зараженными в игре.
На других фото, скорее всего, изображены декорации городка Джексон, в котором живут главные герои. По данным сайта Hollywood North Buzz, съемки вновь проходят в Канаде, однако в другой провинции — Британской Колумбии вместо Альберты.
В январе HBO выбрал актеров на роли Эбби, Джесси и Дины во втором сезоне шоу. Ими стали Кейтлин Дивер («Никто тебя не спасет»), Янг Мазино (сериал «Грызня») и Изабела Мерсед («Убийца 2: Против всех»). Среди режиссеров новых эпизодов оказались известные постановщики сериалов — Марк Майлод («Игра престолов»), Нина Лопес-Коррадо («Сверхъестественное»), Стивен Уильямс («Мир Дикого Запада») и Кейт Херрон («Половое воспитание»).
не вижу бородатых геев , пахнет провалом
Не видишь бородатых геев - а они ЕСТЬ, затаились и наблюдают сквозь призму бытия..
Судя по пятну на снегу очередного петуча в сериале лишили то ли клубники, то ли невинности..
Просто клубнику рассыпали
Лучше бы по Days Gone сериал сняли, получилось бы намного эпичнее
Если от этих же авторов, то лучше не надо. Страшно даже подумать, чем в этом серике будут заниматься ночами Дикон с Бухарем.)
Надеюсь актриса, мутант Элли, переродится в лебедя во втором сезоне)