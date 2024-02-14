Появились первые фото со съемок второго сезона сериала The Last of Us

В сети появились первые изображения со съемочной площадки второго сезона сериала The Last of Us («Одни из нас»). На одной из фотографий видно здание с вывеской Greenplace Market. Этот супермаркет хорошо знаком фанат The Last of Us: Part 2: в нем произошла первая серьезная стычка Элли и Дины с зараженными в игре.

На других фото, скорее всего, изображены декорации городка Джексон, в котором живут главные герои. По данным сайта Hollywood North Buzz, съемки вновь проходят в Канаде, однако в другой провинции — Британской Колумбии вместо Альберты.

В январе HBO выбрал актеров на роли Эбби, Джесси и Дины во втором сезоне шоу. Ими стали Кейтлин Дивер («Никто тебя не спасет»), Янг Мазино (сериал «Грызня») и Изабела Мерсед («Убийца 2: Против всех»). Среди режиссеров новых эпизодов оказались известные постановщики сериалов — Марк Майлод («Игра престолов»), Нина Лопес-Коррадо («Сверхъестественное»), Стивен Уильямс («Мир Дикого Запада») и Кейт Херрон («Половое воспитание»).