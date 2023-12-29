Продажи The Last of Us Part 2 на 44% меньше, чем у первой части

The Last of Us Part 2 стала одной из последних игр для PS4 от внутренних студий. Будучи одной из "лебединых песен" консоли, она должна была оправдать большие ожидания, но история от Naughty Dog вызвала разногласия и споры среди фанатов.
Несмотря на то что игра была далеко не провальной, получив положительные отзывы и многообещающие продажи, недавние утечки говорят о том, что The Last of Us Part 2 могла пострадать от серьезного спада продаж. По некоторым данным, игра разошлась тиражом около 10 миллионов копий, уступив по этому показателю своей предшественнице.
Эти данные взяты из последних утечек Insomniac, подтверждающих цифры продаж различных игр для PlayStation, включая общий объем продаж Bloodborne. Но на днях, появилось немного дополнительной информации о продажах некоторых проектов на PS 3.
В отчете говорится, что продажи The Last of Us Remastered превысили 18 миллионов копий. Это большая разница, и она становится еще больше, если учесть 8 миллионов продаж оригинальной версии для PS3. Получается, первая часть разошлась тиражом в 26 миллионов копий
Но большая часть этой разницы объясняется длительным сроком существования первой игры. Вторая часть вышла на рынок всего три года назад, в то время как первая игра приближается к своему 11-летию.
У The Last of Us Part 2 было несколько сильных сторон. Это была более амбициозная игра, которая длилась в два раза дольше, чем первая. Но, судя по всему, не все согласились с идеями Дракманна, что и вылилось в такие невысокие показатели.
Несмотря на свои недостатки, The Last of Us Part 2 стала настоящим фурором для PlayStation. После успешной телевизионной адаптации в начале этого года игра пережила мощный всплеск продаж.
Naughty Dog готова возродить эту игру, выпустив ремастер в 2024 году. Ремастер для PS5 и вероятный последующий запуск на ПК могут вызвать новую волну ажиотажа вокруг The Last of Us Part 2 и приблизить ее к показателям продаж предшественницы.
Может поклонникам первой части не нравится гольф? Вроде неплохой вид спорта. Или им женский бодибилдинг не по душе?
А что такое? Тупые мужланы не поняли гениальность жракмана? Будут знать как пихать повестку
Первая часть была неплоха, но вторая превратилась в SJW помойку.
А надо было всего лишь оставаться ИГРОЙ, а не социально-политической повесткой
Поддерживаю.
а чему удивляться?
какое-то трансгендерное у****е ни с того ни с сего замочила здорового мужика Джоэля.
естественно нормальным людям и игрокам это не понравилось, отсюда рейтинги и продажи.
Вы на эту рожу фемолесбскую посмотрите, конечно же люди шарахаются и в ужасе проходят мимо.
Без сомнения TLoU великая игра, а вторая часть особенно. Она занимает второе место с самым большим количеством наград игры года, что говорит о многом. Нил Дракманн настоящий творец, а его культурные ценности, которые он доносит через свои игры игрокам, правильные и не подлежат критике. Мой любимый персонаж Эбби. Больше всего меня бесил Джоэл, этот напыщенный мужлан. Я была в полном восторге, когда Эбби ушатала его клюшкой.
Как неожиданно!
Опять "игрок не тот"?
Крутецкая игруха вышла, что первая что вторая часть - супер! Ради второй части купил ПС5 что бы в 60 фпс перепройти.
Ну ничего, там вон уже ремастер готовят))
Помню как её люто рекламили, мол, это вообще другое, это совсем другой, иной уровень игростроения, что-то запредельное. Радует что купил по скидке за 1400 в складчину с корешами, ну и на свои 450 рублей наигрался от души, 10 часов хватило чтобы бросить этот кал.
Не удивительно - с такой повесткой далеко не уедешь. Лучше бы думали о качестве сюжета и геймплея нежели о повестках!
Ты новость то читал?
Но большая часть этой разницы объясняется длительным сроком существования первой игры. Вторая часть вышла на рынок всего три года назад, в то время как первая игра приближается к своему 11-летию.
Ну, у первой игры репутация была "омагад сонишедевр 12/10!!" благодаря впечатлительным сойбоям и эксклюзивности, а вторая ещё до врелиза получила статус гoвна.
Спустя время приходит понимание, что обе игры +- на одном уровне уныния.
Дерьмовая повесточка тут нипричём!!!
Бюджет на порядок больше, чем у первой части, прибыль на порядок меньше. Я считаю это успех)) Осталось Кратоса забить чем-нибудь и вообще все деньги мира будут у Сони)
Те за три года одна игра продалась лучше на 40% чем все пк порты сони за тот же период. Ну определённо провал
TLoU2- провал, а порты- это просто п****ц. Не путай
Ну обычно ожидают что продолжение раза в два переплюнет оригинал, а тут наоборот. Но у фанатов Сони всё вверх ногами. И при чем тут порты на пк? На пк надо одновременно выпускать пока реклама и хайп есть, а не через 4 года. Хотя да же при таком выпуске Сони вроде как довольны. Деньги лишними не бывают.
Шикарная игра! Как и оригинал. Ждём ремастер.
атмосферой пост апокалипсис да, но не сюжетом с вонючей повесточкой.
Ну, пару дней назад прошёл первую - довольно оверхайпнутая игра, могу сказать.
А что не понравилось? Сценарий и сюжет по меркам видеоигр там великолепные. Геймплей, да, средненький и одноразовый.
Как и все остальные стерильные игры от Сони. Их кинцо хорошо только когда у тебя нет выбора во что и на чём поиграть.
Но стоит обзавестись коробкой/свичём/компом и вот уже сониэкзы начинают вонять.
Вот именно. Игра должна быть игрой, а не мыльным кинцом.
К тому же кинцо линейное, без возможности повлиять на сюжет. Готов поспорить, большинство после концовки TLoU1 считают Джоэла идиoтом и тряпкой.
Согласен.Вот реально,экзы сони какие-то стирильные...
жиза. тоже поиграл в первую, в прошлом году. ну сколько уныния я никогда еще не претерпевал. я хз даже почему её прошел, наверное ждал чуда, ведь разговоров о ней было просто дофига