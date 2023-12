Продажи The Last of Us Part 2 на 44% меньше, чем у первой части

The Last of Us Part 2 стала одной из последних игр для PS4 от внутренних студий. Будучи одной из "лебединых песен" консоли, она должна была оправдать большие ожидания, но история от Naughty Dog вызвала разногласия и споры среди фанатов.

Несмотря на то что игра была далеко не провальной, получив положительные отзывы и многообещающие продажи, недавние утечки говорят о том, что The Last of Us Part 2 могла пострадать от серьезного спада продаж. По некоторым данным, игра разошлась тиражом около 10 миллионов копий, уступив по этому показателю своей предшественнице.

Эти данные взяты из последних утечек Insomniac, подтверждающих цифры продаж различных игр для PlayStation, включая общий объем продаж Bloodborne. Но на днях, появилось немного дополнительной информации о продажах некоторых проектов на PS 3.

В отчете говорится, что продажи The Last of Us Remastered превысили 18 миллионов копий. Это большая разница, и она становится еще больше, если учесть 8 миллионов продаж оригинальной версии для PS3. Получается, первая часть разошлась тиражом в 26 миллионов копий

Но большая часть этой разницы объясняется длительным сроком существования первой игры. Вторая часть вышла на рынок всего три года назад, в то время как первая игра приближается к своему 11-летию.

У The Last of Us Part 2 было несколько сильных сторон. Это была более амбициозная игра, которая длилась в два раза дольше, чем первая. Но, судя по всему, не все согласились с идеями Дракманна, что и вылилось в такие невысокие показатели.

Несмотря на свои недостатки, The Last of Us Part 2 стала настоящим фурором для PlayStation. После успешной телевизионной адаптации в начале этого года игра пережила мощный всплеск продаж.

Naughty Dog готова возродить эту игру, выпустив ремастер в 2024 году. Ремастер для PS5 и вероятный последующий запуск на ПК могут вызвать новую волну ажиотажа вокруг The Last of Us Part 2 и приблизить ее к показателям продаж предшественницы.