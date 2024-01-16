Ремастер The Last of Us: Part 2 сравнили с оригинальной игрой

Появилось первое сравнительное видео The Last of Us Part 2 Remastered, в котором сравниваются визуальные эффекты и производительность нового ремастера с оригинальной игрой для PS4.

Долгожданный ремастер от Naughty Dog для PS5 выходит в конце этой недели, а отзывы уже начали поступать. Благодаря пользователю ElAnalistaDebits у нас появилось видео, демонстрирующее визуальные различия по сравнению с версией 2020 года, работающей на PS4 и PS4 Pro.

На PlayStation 4 оригинальная игра работает в 1080p при 30FPS, а в версии для PS4 Pro - в 1440p (хотя и при 30fps). Ремастированная версия для PS5 работает в разрешении 4K при 30FPS в режиме качества (30~50fps с VRR). В режиме производительности на PS5 игроки могут рассчитывать на разрешение 1440 при 60FPS ((60~90fps с VRR).

The Last of Us Part 2 Remastered выходит в конце этой недели, 19 января, для PS5. Те, у кого есть игра на PS4, смогут обновиться до новой версии за 10 долларов.