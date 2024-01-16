Ремастер The Last of Us: Part 2 сравнили с оригинальной игрой

Появилось первое сравнительное видео The Last of Us Part 2 Remastered, в котором сравниваются визуальные эффекты и производительность нового ремастера с оригинальной игрой для PS4.
Долгожданный ремастер от Naughty Dog для PS5 выходит в конце этой недели, а отзывы уже начали поступать. Благодаря пользователю ElAnalistaDebits у нас появилось видео, демонстрирующее визуальные различия по сравнению с версией 2020 года, работающей на PS4 и PS4 Pro.
На PlayStation 4 оригинальная игра работает в 1080p при 30FPS, а в версии для PS4 Pro - в 1440p (хотя и при 30fps). Ремастированная версия для PS5 работает в разрешении 4K при 30FPS в режиме качества (30~50fps с VRR). В режиме производительности на PS5 игроки могут рассчитывать на разрешение 1440 при 60FPS ((60~90fps с VRR).
The Last of Us Part 2 Remastered выходит в конце этой недели, 19 января, для PS5. Те, у кого есть игра на PS4, смогут обновиться до новой версии за 10 долларов.
найдите отличия
Не ту картинку вставил:
твоя подходит под сравнение между пс4про и пс5, моя - сравнение пс4 и пс5)
Лучше тупо из-за большего разрешения, потому что консоль может чутка больше. Ремастер, блин...
Вот тут реально можно играть в "Найди 10 отличий". Типа, как DLC в 10$ (столько для обновления до этой версии надо отдать) с новым режимом, пойдет. Но как ремастер, вообще не очень. Отличий даже меньше, чем было у оригинальной TLOU в сравнении с её ремастером под PS4
просто стала картинка четче не более
по сути завезли только 60 фпс в режиме производительности,проблема в том что уже был режим производительности в 40 фпс с VRR и в итоге толку от этого ремастера в 4к 30 фпс?кароч только на ПК ждать
был полноценный режим 60фпс на пс5, по обратной совместимости, только хз, в каком разрешении, 1080 или 1440
а ну да, наверно 1440,потому что играл на пс5 на 4к олед тв,выглядит круто,так что вряд ли увижу разницу в ремастере
вот это новшество хахах просто ору
Проще тогда сравнить оригинал на пс5 и патч за 10 даларов
Ну обновлюсь за 10$ когда PS Store в России разблокируют)))