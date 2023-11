Съемки второго сезона The Last Of Us начнутся 7 января

Телесериал The Last Of Us стал одной из самых удачных игровых адаптаций, показавших потенциал потенциал подобных проектов. Во время показа на телевидении каждый эпизод собирал в среднем более 32 млн. зрителей, став одним из самых успешных в этом году. Однако выход второго сезона был отложен из-за недавних забастовок.

К счастью, забастовки завершились, и производство второго сезона The Last Of Us начнется в первую неделю следующего года.

Как сообщает FTIA, съемки нового сезона The Last of Us начнутся 7 января.

Это означает, что до выхода нового сезона еще целый год. Первый сезон, начавшийся в июле 2021 года и завершившийся в июне 2022 года, потребовал почти год для полного завершения съемок. Спустя семь месяцев, в январе 2023 года, сериал вышел в эфир.

Однако ожидается, что второй сезон будет завершен быстрее, чем первый. В случае с первым сезоном все затянулось из-за пандемии, поэтому будет интересно посмотреть, как затянется производство второго сезона.

Хотя The Last of Us Part 2 была гораздо длиннее своей предшественницы, телешоу не будет охватывать всю историю во втором сезоне. Поэтому, в зависимости от содержания, производство может занять не так уж много месяцев.

Если все пойдет по плану, то второй сезон The Last of Us может начать выходить в эфир до конца 2024 года, но лучше всего воспринимать этот срок с долей соли.

Судя по прошлым комментариям, сериал будет состоять примерно из четырех сезонов. Это позволит производственной команде сосредоточиться на последовательном повествовании и расширить слабые части второй игры.