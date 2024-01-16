"Слишком горячо": нейросеть показала, как могут выглядеть Дина и Эбби во втором сезоне сериала "Одни из нас"

В начале этого года компания HBO вместе с создателями сериала "Одни из нас" раскрыла имена звезд, исполняющих ведущие роли во втором сезоне. Актерский состав экранизации пополнили Изабелла Мерсед, которая сыграет Диану, и Кейтлин Дивер. Последней уготована роль Эбби. Эти актрисы вызвали бурное обсуждение в социальных сетях из-за своей внешности, отличающейся от оригинальных персонажей в The Last of Us, и кто-то даже посчитал их "слишком красивыми". Один энтузиаст решил наглядно показать, как могут выглядеть Дина и Эбби во втором сезоне сериала.

Для изображения героинь пользователь использовал доступные нейросети. Как отмечает автор, он не стремился намеренно создать привлекательные образы. В качестве основы он использовал модели персонажей из игры, а также имеющиеся фотографии актрис, которые затем были объединены с использованием искусственного интеллекта для создания готового облика.

Стоит отметить, что эта иллюстрация Кейтлин Дивер и Изабеллы Мерсед в новых образах только усилила активные дискуссии вокруг сериала. Многим пользователям понравилась интерпретация нейросети, но они опасаются, что создатели шоу не представят настолько привлекательных героинь. Кроме того, это сильно расходится с обликом героинь из The Last of Us: Part 2.

Какими образами представят героинь создатели шоу, мы узнаем уже в следующем году. Съемки второго сезона обещают начать весной этого года, а премьера запланирована на начало 2025 года.