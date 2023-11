Sony заверила игроков, что WLF-издание ремастера The Last of Us: Part 2 будет содержать диск, а не код для загрузки

В начале следующего года Sony выставит на прилавки магазинов ремастер The Last of Us Part 2. Корпорация вновь решила выпустить игрк в цифровом и физическом виде, но на этот раз покупатели могут рассчитывать на добавление в комплект диска.

Sony приучила игроков к обновлению игр из серии The Last of Us. В сентябре прошлого года The Last of Us Part I вышла на рынок, и хотя игра получила физическое коллекционное издание, у этого издания было две проблемы.

The Last of Us Part I Firefly Edition, специальное издание игры, было доступно только в магазинах PlayStation Direct, а также в этой ситуации компания не стала включить в комплект диск — игроки могли купить коробку, в которой был код игры для PlayStation 5.

В случае с The Last of Us Part II Remastered ситуация будет иной — компания подтвердила, что в этой ситуации игроки не получат код, но могут рассчитывать на физический релиз вместе с диском.

Издание WLF будет включать компакт-диск, а не код ваучера.

Это очень хорошая новость для коллекционеров, которые обязательно захотят поставить на полку физическое издание The Last of Us Part 2 Remastered.