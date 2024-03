Сценарист второго сезона The Last of Us опровергает фанатские теории вокруг продолжения

Один из ведущих создателей экранизации The Last of Us и, по совместительству, сценарист второго сезона сериала, Крэйг Мазин, решил прокомментировать спекуляции вокруг продолжения. В недавнем подкасте он отметил, что ему приятно такое большое внимание ко второму сезону, особенно когда он находится еще на ранней стадии производства. Вместе с этим Мазин сообщил, что большинство якобы правдивых утечек и фанатских теорий не имеют ничего общего с реальными планами съемочной команды. Он призвал всех дождаться премьеры продолжения или, по крайней мере, трейлера, который намекнет на важные события в сериале.

Что конкретно имел в виду Крэйг Мазин в своем комментарии, понять довольно сложно. Он не стал пояснять, о каких теориях идет речь и каким слухам стоит не верить. Сюжет второго сезона сериала The Last of Us должен быть хорошо известен игрокам, которые уже давно прошли The Last of Us: Part 2. В сети. Очевидно, сценарист намекает на некоторые изменения в общей истории или повествовании, за что и была раскритикована в свое время оригинальная игра.

Насколько эти догадки окажутся верными, покажет время. После слов Крэйга Мазина многие пользователи в сети выразили надежду, что во втором сезоне нам расскажут больше о Джоэле и его мирной жизни в Джексоне.