Съёмки второго сезона "Одни из нас" скоро начнутся

Продолжение сериала «Одни из нас» куда ближе, чем может показаться на первый взгляд. Сценарий к новым эпизодам уже написан, а съёмочная команда, как оказалось, уже начала собираться вместе. Это подтверждает новая совместная фотография актёров прямиком из Ванкувера, где будут проходить съёмки второго сезона. Среди людей на фотографии можно найти Беллу Рамзи, играющую главную роль, и новичков Изабелу Мерсед вместе с Янгом Мазино.
Подробности сюжета второго сезона «Одни из нас» держатся в секрете, что соответствует тому, как игровая студия Naughty Dog выпустила вторую часть в 2020 году. Действие второй части происходит через пять лет после событий первой, в которой закалённый Джоэл сопровождает юную Элли через апокалиптическую Америку, навеки превратившуюся в зомби-грибковую чуму, иммунитет к которой есть только у неё.
Начало съёмок запланировано на 12 февраля.
может не стоит
ой, скорее бы...такие классные все на фотке, которая вроде бы современная, но почему-то черно-белая...как креативно боженьки