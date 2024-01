Технические эксперты не выявили визуальных улучшений в ремастере The Last of Us: Part 2

Уже через несколько дней на консолях PS5 состоится релиз обновленной версии скандального экшена The Last of Us: Part 2. Если во время оригинального релиза проект вызвал волну недовольства из-за некоторых сюжетных поворотов, то после ремастера предметом критики может стать сама игра. Многие пользователи еще по трейлерам смогли определить, что в новой версии значительных улучшений графики не будет. Теперь эту информацию подтвердили технические эксперты из Digital Foundry, проанализировавшие ремастер The Last of Us: Part 2.

Как отмечают журналисты, визуально обновленная версия The Last of Us: Part 2 ничем не отличается от игры для PS4, вышедшей в 2020 году. Качество моделей и текстур осталось на прежнем уровне. Также у экспертов возникли некоторые вопросы к производительности; от нативной версии для PS5 они ожидали большего, особенно в режиме 4К.

Из изменений были выделены только улучшенная дальность прорисовки травы и качество теней, однако заметить их при обычном прохождении будет трудно. В Digital Foundry посоветовали игрокам воздержаться от покупки ремастера The Last of Us: Part 2, если вы планировали приобрести игру из-за каких-либо графических улучшений.