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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 1 985 оценок

Технические эксперты не выявили визуальных улучшений в ремастере The Last of Us: Part 2

Gutsz
Новости

Уже через несколько дней на консолях PS5 состоится релиз обновленной версии скандального экшена The Last of Us: Part 2. Если во время оригинального релиза проект вызвал волну недовольства из-за некоторых сюжетных поворотов, то после ремастера предметом критики может стать сама игра. Многие пользователи еще по трейлерам смогли определить, что в новой версии значительных улучшений графики не будет. Теперь эту информацию подтвердили технические эксперты из Digital Foundry, проанализировавшие ремастер The Last of Us: Part 2.

Как отмечают журналисты, визуально обновленная версия The Last of Us: Part 2 ничем не отличается от игры для PS4, вышедшей в 2020 году. Качество моделей и текстур осталось на прежнем уровне. Также у экспертов возникли некоторые вопросы к производительности; от нативной версии для PS5 они ожидали большего, особенно в режиме 4К.

Из изменений были выделены только улучшенная дальность прорисовки травы и качество теней, однако заметить их при обычном прохождении будет трудно. В Digital Foundry посоветовали игрокам воздержаться от покупки ремастера The Last of Us: Part 2, если вы планировали приобрести игру из-за каких-либо графических улучшений.

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21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Лидер_Мур

мыла стало меньше, но сонибои и так его отрицают)

4
BLATNOY1

На данный момент в Ps5 версии мыла меньше чем в PC версии.

-4
r23dom

ну и фпс стабильный и текстуры высокого разрешения , плюс скины, добавленные сцены, за 10$ по мне так не плохое предложение

-3
The Ryan BLATNOY1

Конечно, ведь ПК версия второй части только на ютубе доступна. Не про первую часть же в посте речь :)

Ну и порты (да и вообще игры) всегда будут чётче на ПК.

-1
VinnyPooh

А-ха-ха. Просто нам нужны твои 10 долларов

3
Unknown-777

Did it really need a ps5 upgrade ? No.It really needs PC port.Пора уже смотреть на стороны PC.

1
canteexnik

Лоховерсия

1
Zlobin_Evgeny

Отменяйте предзаказы

0
Kenn1y

Огромная разница в анизотропной фильтрации и дальности прорисовки, так что, уже вполне оправданно наличие PS5 версии, но не на старте за фулл прайс, как было с ремастером 1. Интересно, будет переведённая обложка, как у 1 части?

-1
neeXXXT

Щас придут бомжи и расскажут тебе, что ты не прав!

0
icemixx

анизотропную, и дальность прорисовки поправляют в патчах, а не в ремастерах за фулл прайс ИМХО

8
ГАЗ-М20

Если только пиратская. Россия сейчас как чумная деревня, от которой крупные производители и издатели игр пытаются держаться подальше. В многих новых играх даже официальных русских субтитров не будет, не то что озвучки, это уже сейчас видно по релизам в стиме.

-1
Kenn1y icemixx

Так то да, но тут уж увы, мне больше диск нужен в коллекцию, но конечно не за фулл прайс в 6к, хотя, это не полноценный ремастер, как для 1, может дешевле будет, а так то, апдейт проще взять.

1
Kenn1y ГАЗ-М20

Почти у всех последних игр есть субтитры, а некоторые и с озвучкой шли, вроде RE4R. TLoUP2 будет с рус озвучкой, вопрос только с обложкой, учитывая то, что у 1 была, да и у недавней SP2, то скорее всего тоже будет.

1
Павел Бородкин

В этом не кто и не сомневался

-1
spaMER_ID

Никто.

0
Макс Макс 007

А можно было как минимум сюжетно улучшить: вместо беременных завезти альфачей как двигатель истории, Элли сделать не лизуном, да и Бэбби чтоб зарезали за её выпендреж минут через 10 после начала игры.

Сказочники

-2
Richard Simons

ну как так ?))) ПС5, похожа на ПС4))00000

-4
Fyjybv 24 24

Сонибои не могут понять, зачем они купили новую консоль XD

-1
Richard Simons Fyjybv 24 24

для временных экзов)

-1
Fyjybv 24 24 Richard Simons

я что-то пропустил?

0