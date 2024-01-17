Технические эксперты не выявили визуальных улучшений в ремастере The Last of Us: Part 2

Уже через несколько дней на консолях PS5 состоится релиз обновленной версии скандального экшена The Last of Us: Part 2. Если во время оригинального релиза проект вызвал волну недовольства из-за некоторых сюжетных поворотов, то после ремастера предметом критики может стать сама игра. Многие пользователи еще по трейлерам смогли определить, что в новой версии значительных улучшений графики не будет. Теперь эту информацию подтвердили технические эксперты из Digital Foundry, проанализировавшие ремастер The Last of Us: Part 2.
Как отмечают журналисты, визуально обновленная версия The Last of Us: Part 2 ничем не отличается от игры для PS4, вышедшей в 2020 году. Качество моделей и текстур осталось на прежнем уровне. Также у экспертов возникли некоторые вопросы к производительности; от нативной версии для PS5 они ожидали большего, особенно в режиме 4К.
Из изменений были выделены только улучшенная дальность прорисовки травы и качество теней, однако заметить их при обычном прохождении будет трудно. В Digital Foundry посоветовали игрокам воздержаться от покупки ремастера The Last of Us: Part 2, если вы планировали приобрести игру из-за каких-либо графических улучшений.
мыла стало меньше, но сонибои и так его отрицают)
На данный момент в Ps5 версии мыла меньше чем в PC версии.
ну и фпс стабильный и текстуры высокого разрешения , плюс скины, добавленные сцены, за 10$ по мне так не плохое предложение
Конечно, ведь ПК версия второй части только на ютубе доступна. Не про первую часть же в посте речь :)
Ну и порты (да и вообще игры) всегда будут чётче на ПК.
А-ха-ха. Просто нам нужны твои 10 долларов
Did it really need a ps5 upgrade ? No.It really needs PC port.Пора уже смотреть на стороны PC.
Лоховерсия
Отменяйте предзаказы
Огромная разница в анизотропной фильтрации и дальности прорисовки, так что, уже вполне оправданно наличие PS5 версии, но не на старте за фулл прайс, как было с ремастером 1. Интересно, будет переведённая обложка, как у 1 части?
Щас придут бомжи и расскажут тебе, что ты не прав!
анизотропную, и дальность прорисовки поправляют в патчах, а не в ремастерах за фулл прайс ИМХО
Если только пиратская. Россия сейчас как чумная деревня, от которой крупные производители и издатели игр пытаются держаться подальше. В многих новых играх даже официальных русских субтитров не будет, не то что озвучки, это уже сейчас видно по релизам в стиме.
Так то да, но тут уж увы, мне больше диск нужен в коллекцию, но конечно не за фулл прайс в 6к, хотя, это не полноценный ремастер, как для 1, может дешевле будет, а так то, апдейт проще взять.
Почти у всех последних игр есть субтитры, а некоторые и с озвучкой шли, вроде RE4R. TLoUP2 будет с рус озвучкой, вопрос только с обложкой, учитывая то, что у 1 была, да и у недавней SP2, то скорее всего тоже будет.
В этом не кто и не сомневался
Никто.
А можно было как минимум сюжетно улучшить: вместо беременных завезти альфачей как двигатель истории, Элли сделать не лизуном, да и Бэбби чтоб зарезали за её выпендреж минут через 10 после начала игры.
Сказочники
ну как так ?))) ПС5, похожа на ПС4))00000
Сонибои не могут понять, зачем они купили новую консоль XD
для временных экзов)
я что-то пропустил?