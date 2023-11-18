The Last of Us Part 2 Remastered предлагает владельцам PS4 возможность обновления за 10 долларов

После множества недавних утечек Naughty Dog и Sony официально анонсировали The Last of Us Part 2 Remastered, который через пару месяцев перенесет знаменитую приключенческую игру на PlayStation 5 в улучшенной и расширенной форме. И хотя цена ремастера еще официально не подтверждена, есть хорошие новости для тех, у кого уже есть оригинальная игра.
Naughty Dog подтвердили, что в обновленной версии The Last of Us Part 2 будет возможность обновления. Вместо того, чтобы покупать ее за полную цену, те, у кого уже есть оригинальная игра на PS4, смогут перейти на ремастер по цене 10 долларов. Кроме того, игроки также смогут импортировать свои сохранения из оригинальной версии в ремастер.
Тем временем Naughty Dog также представила bздание The Last of Us Pat 2 Remastered W.L.F., которое, помимо самой игры, также будет включать в себя стальной футляр, четыре эмалированных значка, нашивку Вашингтонского фронта освобождения и в общей сложности 47 коллекционных карточек Общества чемпионов, включая восемь голографических карточек. Как помнят те, кто играл в игру, эти карточки можно было найти в качестве коллекционных внутриигровых предметов.
W.L.F. издание будет продаваться исключительно через PlayStation Direct и только в США, Великобритании, Германии, Франции, Бенилюксе, Италии, Испании, Португалии и Австрии.
The Last of Us Part 2 Remastered выйдет на PS5 19 января.
Аттракцион невиданной щедрости
Естественно не бесплатно!)))
Законно. Хотите берите, хотите не берите. Благо на PS5 в игру давно добавили 60 fps.
А чё на пк когда!Хоть бы написали в разработке и на пк!
а с чего ты взял, что в разработке?
Они в 1 части писали в трейлере в конце что в разработке и на пк!Тут скорее всего пк мимо!Или нормально её хотят сделать потом заанонсят!После кривой 1 части !Не хотят пока спешить!