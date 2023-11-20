Трейлер The Last of Us Part 2 Remastered "потряс" YouTube, причем далеко не в лучшую сторону

В ночь с 17 на 18 ноября Sony и Naughty Dog представили трейлер The Last of Us Part 2 Remastered для PS5: за 48 часов ролик набрал более 1,2 млн просмотров только на YouTube-канале PlayStation, без учета перезаливки с других каналов. Трейлер The Last of Us Part 2 Remastered быстро стал трендом на X и популярной темой в Instagram, TikTok и, конечно же, в Twitch и YouTube, где не было недостатка в реакции и комментариях.

На фоне очень большого количества просмотров первого трейлера не обошлось и без недостатка "дизлайков" - более 100 тыс., по данным Tech4Gamers, отметившего, что на официальном канале PlayStation трейлер набрал более 50 тыс. "лайков". Но этой цифре противопоставлено 70 тыс. "дизлайков", полученных за первые 20 часов.

Такие популярные каналы, как IGN и Gamespot, также выложили трейлер на YouTube, собрав 24 тыс. и 4,6 тыс. "дизлайков" соответственно. Если сложить эти цифры, то только по этим трем каналам трейлер набрал почти 100 тыс. "дизлайков". В комментариях на YouTube пользователи высмеивают тот факт, что PlayStation, очевидно, занимается ремастерингом игр, релиз которых состоялся совсем недавно.

По мнению Tech4Gamers, это реакция на то, что Naughty Dog, по всей видимости, не использует свои возможности. За три года она выпустила три переиздания своих игр. Это время, которое, возможно, можно было потратить на создание новых игр. Конечно, над этими портами работали и другие студии, такие как Bluepoint Games и Nixxes, но складывается впечатление, что Naughty Dog уделяет слишком много внимания этим переизданиям, а не новым играм.

Так что, не исключено, что для Sony существует вполне реальная проблема, связанная с недовольством среди ее собственных клиентов. И даже возможность дешевого обновления может их не удовлетворить. В любом случае, Sony только недавно анонсировала эту игру, и у нее есть несколько месяцев, чтобы продвинуть ее на рынке и, возможно, придумать что-нибудь еще, чтобы удовлетворить владельцев PlayStation.