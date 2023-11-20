Трейлер The Last of Us Part 2 Remastered "потряс" YouTube, причем далеко не в лучшую сторону

В ночь с 17 на 18 ноября Sony и Naughty Dog представили трейлер The Last of Us Part 2 Remastered для PS5: за 48 часов ролик набрал более 1,2 млн просмотров только на YouTube-канале PlayStation, без учета перезаливки с других каналов. Трейлер The Last of Us Part 2 Remastered быстро стал трендом на X и популярной темой в Instagram, TikTok и, конечно же, в Twitch и YouTube, где не было недостатка в реакции и комментариях.
На фоне очень большого количества просмотров первого трейлера не обошлось и без недостатка "дизлайков" - более 100 тыс., по данным Tech4Gamers, отметившего, что на официальном канале PlayStation трейлер набрал более 50 тыс. "лайков". Но этой цифре противопоставлено 70 тыс. "дизлайков", полученных за первые 20 часов.
Такие популярные каналы, как IGN и Gamespot, также выложили трейлер на YouTube, собрав 24 тыс. и 4,6 тыс. "дизлайков" соответственно. Если сложить эти цифры, то только по этим трем каналам трейлер набрал почти 100 тыс. "дизлайков". В комментариях на YouTube пользователи высмеивают тот факт, что PlayStation, очевидно, занимается ремастерингом игр, релиз которых состоялся совсем недавно.
По мнению Tech4Gamers, это реакция на то, что Naughty Dog, по всей видимости, не использует свои возможности. За три года она выпустила три переиздания своих игр. Это время, которое, возможно, можно было потратить на создание новых игр. Конечно, над этими портами работали и другие студии, такие как Bluepoint Games и Nixxes, но складывается впечатление, что Naughty Dog уделяет слишком много внимания этим переизданиям, а не новым играм.
Так что, не исключено, что для Sony существует вполне реальная проблема, связанная с недовольством среди ее собственных клиентов. И даже возможность дешевого обновления может их не удовлетворить. В любом случае, Sony только недавно анонсировала эту игру, и у нее есть несколько месяцев, чтобы продвинуть ее на рынке и, возможно, придумать что-нибудь еще, чтобы удовлетворить владельцев PlayStation.
не знаю я шас всё равно не займусь ,rtx 4080 уже просят
на пк почему нет анонса ...
The Last of Us Part 2 лично для меня одна из лучших игр вообще. Нил Дракманн как-то ответил всем недовольным гомофобам цитатой Курта Кобейна: "У меня есть лишь одна просьба к нашим фанатам. Если если вы ненавидите гомосексуалов, людей другого цвета кожи или женщин, то пожалуйста, сделайте нам одолжение — оставьте нас в покое. Не покупайте наши игры." И это чертовски верно. Гомофобам не место в индустрии развлечений. Не для вас игры делаются, уймитесь и смиритесь.
поешь шовинистический бутер, может понравится
Копрофилия в природе тоже норма, надеюсь ты будешь в будущем питаться в кафешках вместе с ними
Соболезную
Я гомофоб и горжусь этим!Мне не нравится,как бородатые мужики на людях целуются,а перекачанные лезбофемки выглядят,как монстры...Бл....ть,это ненормально...Если я перестану быть гомофобом,значит,фляга свистанула вкрай...лучше и не жить тогда...
Люди такие тупые. Уже объявляли, что работа а на новой игрой ведется, ну
Нытики как обычно ноют, по факту есть смысл покупать тем, кто вообще не играл в оригинал в своё время, остальных то кто заставляет покупать? Я прошел в первый раз первую часть по лету на ПК торрент эдишен, пройду и вторую след летом, игра понравилась, когда нить перепройду.
+
А копрофилы как обычно хавают с лопаты -_-