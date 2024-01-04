Трейлер The Last of Us Part II Remastered показывает Элли в режиме No Return

Naughty Dog выпустила трейлер с подробностями о режиме «Без возврата» (No Return) в The Last of Us Part II Remastered. В центре внимания - Элли, и на этих кадрах показано, как главная героиня с помощью знакомых приемов расправляется со своими противниками.
В ролике подчеркивается ряд новых возможностей этого режима. По словам разработчиков, Элли получит свободу действий и сможет переключаться между крафтом, стрельбой и ближним боем, решая на ходу вопросы жизни и смерти, чтобы выжить в этой roguelike-режиме.
В трейлере The Last of Us Part II Remastered поклонники также могут увидеть возвращение Крысиного короля в качестве одного из монстров, механики уклонения, воздействие метаемых инструментов и многое другое.
Те, кто оформил предварительный заказ на The Last of Us Part II Remastered, смогут установить игру на PS5 начиная с 12 января. Для установки файла, согласно профилю PlayStation Game Size, потребуется 76,164 ГБ свободного места на SSD.
Релиз The Last of Us Part II Remastered состоялся 19 января для PS5.
ура наконец то выходит на пк ! ура дождался
спасибо соням за бетатесты
Где ты увидел что на пк? Мне на PS5 не ремастер уже поднадоел раз шесть прошол через годик может ремастер прикуплю на PS5 или на пк пройду уже наверно выйдет))))
По больше бы таких бэта тестов на PS