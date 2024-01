Трейлер The Last of Us Part II Remastered показывает Элли в режиме No Return

Naughty Dog выпустила трейлер с подробностями о режиме «Без возврата» (No Return) в The Last of Us Part II Remastered. В центре внимания - Элли, и на этих кадрах показано, как главная героиня с помощью знакомых приемов расправляется со своими противниками.

В ролике подчеркивается ряд новых возможностей этого режима. По словам разработчиков, Элли получит свободу действий и сможет переключаться между крафтом, стрельбой и ближним боем, решая на ходу вопросы жизни и смерти, чтобы выжить в этой roguelike-режиме.

В трейлере The Last of Us Part II Remastered поклонники также могут увидеть возвращение Крысиного короля в качестве одного из монстров, механики уклонения, воздействие метаемых инструментов и многое другое.

Те, кто оформил предварительный заказ на The Last of Us Part II Remastered, смогут установить игру на PS5 начиная с 12 января. Для установки файла, согласно профилю PlayStation Game Size, потребуется 76,164 ГБ свободного места на SSD.

Релиз The Last of Us Part II Remastered состоялся 19 января для PS5.