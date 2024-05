В HBO опубликовали первые официальные кадры второго сезона The Last of Us с Джоэлом и Эли

Производство второго сезона сериала по мотивам The Last of Us: Part 2 находится в активной фазе еще с начала этого года. За это время в сети успело появиться множество разных слухов и закулисных фотографий. Однако сегодня нам предлагают, наконец-то, ознакомиться с официальной публикацией HBO. Канал представил первый взгляд на главных героев, которых играют Педро Паскаль и Белла Рамзи.

На представленных фото вы можете увидеть Джоэла и Эли. Им по-прежнему будет уделено основное место в истории, хотя в оригинальной игре The Last of Us: Part 2 у них было не так много совместных сцен. Будет ли шоу отличаться в этом плане от игры официально не сообщается, хотя авторы и намекали на более развернутую демонстрацию этих героев.

Второй сезон The Last of Us все еще продолжают снимать, и судя по всему, производство уже находится на финальном этапе. Съемки собираются завершить на фоне реальных декораций в разных точках Канады, после чего начнется монтаж новых эпизодов. Как ожидается, премьера второго сезона состоится в начале 2025 года.