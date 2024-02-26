Второй сезон "Одни из нас" будет выдающимся

Звезда сериала «Одни из нас» Педро Паскаль находится в восторге от работы над продолжением проекта. Немногим ранее наконец-то началась полноценная работа над вторым сезоном, и актёр уже вернулся к своему персонажу Джоэлю. Канал HBO уже подтвердил, что «Одни из нас» будут снимать на протяжении большей части 2024 года, а само продолжение выйдет не раньше 2025 года. Несмотря на это, Педро Паскаль потрясён тем, что происходит на съёмочной площадке.

После получения премии SAG за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, у актёра спросили о том, какие эмоции он испытывает касательно работы над продолжением:

«Съёмки идут потрясающе. Удивительно, с каким вниманием и преданностью делу все готовятся ко второму сезону», — рассказывает Педро Паскаль в интервью. — «Невероятно вернуться туда вместе с ними. Вся наша команда — они работают усерднее, чем я мог себе представить, даже усерднее, чем в нашем первом сезоне, что почти невозможно. Вступая в этот образ, опять же, всё кажется странным и совершенно новым. Я никогда раньше не делал ничего подобного, что имело бы столь оригинальное видение».

Подробности сюжета второго сезона «Одни из нас» держатся в секрете, что соответствует тому, как игровая студия Naughty Dog выпустила вторую часть в 2020 году. Действие второй части происходит через пять лет после событий первой, в которой закалённый Джоэл сопровождает юную Элли через апокалиптическую Америку, навеки превратившуюся в зомби-грибковую чуму, иммунитет к которой есть только у неё.