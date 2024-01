Второй сезон "Одних из нас" повторит сюжет игры-первоисточника

Сиквел постапокалиптической адвенчуры The Last of Us от Naughty Dog, который поведает о том, что случилось с персонажами Джоэла и Элли после событий оригинала.

История продолжения, по словам разработчиков, будет строиться вокруг ненависти, а не любви. События развернутся через 5 лет после произошедшего в The Last of Us: Элли уже 19 лет, и ей движет жажда мести.

Главным героем сиквела, находящимся под контролем игроков, станет именно Элли.