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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 2 001 оценка

Второй сезон "Одних из нас" повторит сюжет игры-первоисточника

Simple Jack
Новости

Программный директор HBO Кейси Блойс поделился важной подробностью насчёт предстоящего второго сезона «Одних из нас». По его словам, сюжет сериала не станет отходить от сюжета The Last of Us II, игры-первоисточника.

Избегая лишних спойлеров, Блойс заявил:

«Это будет здорово. Новый сезон стал масштабнее, он коснётся серьёзных тем мести и расплаты, будет следовать сюжету игры и даст много экшена. [Шоураннеры] Крейг [Мэйзин], Нил [Дракманн] и команда проделали потрясающую работу».

Соответствие первоисточнику — камень преткновения в спорах о качестве любой экранизации, особенно когда речь заходит о видеоиграх. Впрочем, уже в первом сезоне создатели «Одних из нас» прекрасно понимали, какие элементы истории стоит перенести дословно, а какие лучше не переносить вовсе.

Съёмки второго сезона «Одних из нас» стартуют 12 февраля. Компанию Педро Паскалю и Белле Рэмзи составят Кейтлин Дивер, Янг Мазино и Изабела Мерсед.

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-4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Жалкие, своего придумать ничего не могут)) А если и придумывают то получается кал, иронично - Last of Kal

2
Zlobin_Evgeny

очередной провал года для пользователей но критики оближут со всех сторон

1
en3rgizer

Паскаль хоть и мисткаст, но актер неплохой, если его кильнут в начале, на ком будет держаться сериал? на крокодиле Элли?

0
Tiger Goose

На роли Эбби и Дины утвердили красивых актрис. Будет на чём заострить внимание.

-2
Sivispacempb

На проталкивании повесточки конечно же, у них во втором ласте для этого все возможности , тут и лесбиянки и беременные терминаторы идущие в бой вопреки желанию мужчины ну и так далее , кто играл те поймут.

-1
Sold1er Boy

Писали, что по второй игре может выйти два сезона

0
Exies27

Да кому он интересен?

-2
Eclair_93

Сколько нытья... Как они вам канон изменят? Оставят Джоэла в живых? Ну это уже не Last of Us сериал будет, а какой-то другой.

-2