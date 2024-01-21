Второй сезон "Одних из нас" повторит сюжет игры-первоисточника

Программный директор HBO Кейси Блойс поделился важной подробностью насчёт предстоящего второго сезона «Одних из нас». По его словам, сюжет сериала не станет отходить от сюжета The Last of Us II, игры-первоисточника.
Избегая лишних спойлеров, Блойс заявил:
«Это будет здорово. Новый сезон стал масштабнее, он коснётся серьёзных тем мести и расплаты, будет следовать сюжету игры и даст много экшена. [Шоураннеры] Крейг [Мэйзин], Нил [Дракманн] и команда проделали потрясающую работу».
Соответствие первоисточнику — камень преткновения в спорах о качестве любой экранизации, особенно когда речь заходит о видеоиграх. Впрочем, уже в первом сезоне создатели «Одних из нас» прекрасно понимали, какие элементы истории стоит перенести дословно, а какие лучше не переносить вовсе.
Съёмки второго сезона «Одних из нас» стартуют 12 февраля. Компанию Педро Паскалю и Белле Рэмзи составят Кейтлин Дивер, Янг Мазино и Изабела Мерсед.
Жалкие, своего придумать ничего не могут)) А если и придумывают то получается кал, иронично - Last of Kal
очередной провал года для пользователей но критики оближут со всех сторон
Паскаль хоть и мисткаст, но актер неплохой, если его кильнут в начале, на ком будет держаться сериал? на крокодиле Элли?
На роли Эбби и Дины утвердили красивых актрис. Будет на чём заострить внимание.
На проталкивании повесточки конечно же, у них во втором ласте для этого все возможности , тут и лесбиянки и беременные терминаторы идущие в бой вопреки желанию мужчины ну и так далее , кто играл те поймут.
Писали, что по второй игре может выйти два сезона
Да кому он интересен?
Сколько нытья... Как они вам канон изменят? Оставят Джоэла в живых? Ну это уже не Last of Us сериал будет, а какой-то другой.