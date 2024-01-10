Янг Мазино из "Грызни" сыграет Джесси в продолжении "The Last of Us"

Янг Мазино присоединился к актерскому составу сериала «The Last of Us» («Одни из нас»). Об этом говорится в официальном аккаунте студии Naughty Dog.

Мазино сыграет Джесси, который становится одним из важных участников в путешествии Элли, когда она отправляется в погоню за Эбби. Еще в прошлом у Джесси были романические отношения с Диной.

Мазино наиболее известен по роли в «Грызне», за которую его номинировали на «Эмми» в категории «Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме».

Ранее каст сериала пополнила Кейтлин Девер. Она сыграет Эбби — ключевого персонажа проекта, основанного на одноименной видеоигре.

Премьера первого сезона «The Last of Us» состоялась 15 января. Проект стал самой высокооцененной киноадаптацией видеоигры в истории с оценкой 9,1 на IMDb. Следом за «The Last of Us» идут «Ведьмак» и «Аркейн».

Сериал был номинирован на 24 «Эмми» и уже выиграл восемь, в том числе за монтаж изображения, звука, оформление главных титров, визуальные эффекты. Победители в основных категориях станут известны 15 января.