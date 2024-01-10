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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 1 961 оценка

Звезда сериала The Last of Us Рамзи провела тренировку перед съемками второго сезона сериала

Simple Jack
Новости

Британская актриса Белла Рамзи, сыгравшая одну из главных ролей нашумевшего сериала «Одни из нас» (The Last of Us), провела тренировку по боксу перед съемками второго сезона сериала.

Рамзи – лауреат детской премии BAFTA. Наиболее известна по ролям Лианны Мормонт и Элли в телесериалах от HBO «Игра престолов» и «Одни из нас», соответственно.

Начало съемок второго сезона "Одних из нас" намечено на февраль. Педро Паскаль вернется к своей роли Джоэла. На роль Эбби в сериале The Last of Us утверждена актриса Кейтлин Дивер.

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-5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
AceTheKing

Машина

1
Deniss Petrenko

По её лицу видно, что жесткая тян

1
Doni777

Ну все теперь эбинатору хана, махач раз на раз, левой в печень правой в глаз

1
Zlobin_Evgeny

может как актриса она и норм, но не ее это роль

0
юрий йцукен

провела одну тренировку для фоточек и харе )

а так на роль никак не подходит каст омерзительный

0