Звезда сериала The Last of Us Рамзи провела тренировку перед съемками второго сезона сериала

Британская актриса Белла Рамзи, сыгравшая одну из главных ролей нашумевшего сериала «Одни из нас» (The Last of Us), провела тренировку по боксу перед съемками второго сезона сериала.
Рамзи – лауреат детской премии BAFTA. Наиболее известна по ролям Лианны Мормонт и Элли в телесериалах от HBO «Игра престолов» и «Одни из нас», соответственно.
Начало съемок второго сезона "Одних из нас" намечено на февраль. Педро Паскаль вернется к своей роли Джоэла. На роль Эбби в сериале The Last of Us утверждена актриса Кейтлин Дивер.
Машина
По её лицу видно, что жесткая тян
Ну все теперь эбинатору хана, махач раз на раз, левой в печень правой в глаз
может как актриса она и норм, но не ее это роль
провела одну тренировку для фоточек и харе )
а так на роль никак не подходит каст омерзительный