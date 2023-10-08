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The Legend of Zelda: Breath of the Wild 03.03.2017
8.4 665 оценок

Составлен список из 100 величайших видеоигр за последние 30 лет

Ashley_Star
Новости

Популярный журнал Edge опросил около 100 представителей игровой индустрии и на основе их мнения составил топ-100 лучших видеоигр, вышедших за последние 30 лет.

Кроме специалистов из игровой индустрии в составлении списка приняли участие журналисты Edge и даже их читатели. В частности, в состав жюри попали создатель Limbo, Inside и Cocoon Йеппе Карлсен, геймдизайнер Hearthstone Бен Броуд, геймдиректор трилогии Mass Effect Кейси Хадсон, исполнитель роли Артура в Red Dead Redemption 2 и не только.

Первое место заняла The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Следом за ней идет первая Dark Souls, а замыкает тройку лидеров ещё одна игра Nintendo — Super Mario 64. Занятно, что в первую двадцатку не попали многие игры, восторженно принятые прессой и геймерами.

Весь список выглядит так:

  1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild;
  2. Dark Souls;
  3. Super Mario 64;
  4. The Legend of Zelda: Ocarina of Time;
  5. Resident Evil 4;
  6. Halo: Combat Evolved;
  7. Half-Life 2;
  8. Portal;
  9. Elden Ring;
  10. Doom;
  11. Super Mario Galaxy;
  12. Bloodborne;
  13. Minecraft;
  14. Final Fantasy VII;
  15. The Last of Us;
  16. Deus Ex;
  17. Shadow of the Colossus;
  18. Grand Theft Auto III;
  19. Outer Wilds;
  20. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
  21. Bioshock;
  22. Portal 2;
  23. The Witcher 3: Wild Hunt;
  24. Goldeneye 007;
  25. Metal Gear Solid;
  26. The Elder Scrolls V: Skyrim;
  27. Super Metroid;
  28. Red Dead Redemption 2;
  29. Tetris Effect;
  30. Half-Life;
  31. World of Warcraft;
  32. Disco Elyisium;
  33. Journey;
  34. Spelunky;
  35. Metroid Prime;
  36. Slay the Spire;
  37. Hades;
  38. Return of The Obra Dinn;
  39. Street Fighter II Turbo;
  40. Dishonored 2;
  41. Super Mario Odyssey;
  42. Hollow Knight;
  43. What Remains of Edith Finch;
  44. Civilization II;
  45. Into the Breach;
  46. Pokémon Red/Blue;
  47. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain;
  48. Mass Effect 2;
  49. Quake;
  50. Grand Theft Auto V;
  51. Ico;
  52. Inside;
  53. Call of Duty 4: Modern Warfare;
  54. Mario Kart 8;
  55. Castlevania: Symphony of The Night;
  56. Rez;
  57. Hitman (2016);
  58. The Witness;
  59. Advance Wars;
  60. Xcom: Enemy Unknown;
  61. Red Dead Redemption;
  62. X-Com: UFO Defense;
  63. Shenmue;
  64. Halo 3;
  65. Sekiro: Shadows Die Twice;
  66. Star Wars: Knights of the Old Republic;
  67. Chrono Trigger;
  68. Baldur’s Gate II: Shadows of Amn;
  69. Silent Hill 2;
  70. The Last of Us Part II;
  71. Resident Evil;
  72. Mario Kart 64;
  73. The Last Guardian;
  74. Demon’s Souls;
  75. Katamari Damacy;
  76. Immortality;
  77. Bayonetta;
  78. Fortnite;
  79. Tomb Raider;
  80. Street Fighter IV;
  81. Super Mario Galaxy 2;
  82. Metal Gear Solid 3: Snake Eater;
  83. Uncharted 2: Among Thieves;
  84. The Elder Scrolls III: Morrowind;
  85. Thief: The Dark Project;
  86. Half-Life: Alyx;
  87. The Legend of Zelda: Wind Waker;
  88. Fallout 3;
  89. System Shock;
  90. Papers, Please;
  91. Team Fortress 2;
  92. Fez;
  93. Yakuza 0;
  94. The Sims;
  95. Outrun 2006: Coast 2 Coast;
  96. Persona 5;
  97. God of War (2018);
  98. Starcraft;
  99. Warioware, Inc: Mega Microgames;
  100. Kentucky Route Zero.
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-16
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Costollom

Очередной .овноТОП. Зелды, Соулсы, Марево...

19
Gauguin

Согласен, братан. Буржуи понарасхваливали эти детские маревы да зульды, а ровные пацаны в комментах уже пояснили за готеку, стулкер, макс пауне и т.п...

0
Александр AMELL

Не увидел Dragon Age Origins. Значит дерьмо, а не топ)

10
KANSERVATOR

Они там чисто в эту зельду играли и всё?

3
evrey616225

Не, ещё как минимум в 99 игр. Может и больше. Сам бы не поставил зельду на первое место, но понимаю почему именно она. В ру сегменте просто её особо не играют. 90% моих знакомых играют в зельду ещё с древнейших консолей. и каждую её часть. Да и я сам уже 3дс играл её.

0
makeavelli

Если кому интересна статья и данный рейтинг вышел в июле . Т.е. Baldurs Gate 3 не вышел тогда и очевидно не входит в топ , хотя в стиме 97 положительных . Следовательно данный топ ну как минимум неточный и старый .

3
DlanZodchego

Общий парадоксальный расклад бы не изменился, Врата Балдура в подобном недотопе застряли на 40-х, а при удаче на 30-х

0
Suleimann

"..журнал Edge опросил около 100 представителей игровой индустрии и на основе их мнения составил топ-100 лучших видеоигр.."

топ-100 по мнению 100, ну очень "объективный" топ-100, любопытно почему не составили топ-100 по мнению 10 )))

2
Glodus Muspell

Где были еще школьники третьего класса.

1
Gauguin

Качество /=/ количество. Уж лучше 150 грамотных людей, чем 10000 домохозяек или средних посетителей ПГ.

0
Glodus Muspell

Вахахаха, fornite, bayonetta, maincraft, dark souls, sekiro, the sims, halo combat evolved действительно топ😂

2
Николай Ололай

Субъективная бредятина а не ТОП. Даже Ведьмака не завезли

1
evrey616225

Завезли как-бы.

0
evrey616225 evrey616225

1ая игра топа не сильно уступает сотой, не надо оценивать топ только потому-что любой игры нет в 1ой десятке. 90% из этих игр я успел пройти и должен сказать они заслуженно сидят в этом топе.

0
Gauguin

Завезли, причём выше, чем он заслуживает.

0
Shеpard

Не вижу в списке старфилд. Это же такая величавая игра всех времён и народов.))

0
Lvinomord

Гта 5?! Они что там с ума посходили?И две RDR - ну ладно ещё одну часть внести,но две уже перебор.

0
evrey616225

Даже если не обращать внимания на их продажи, особенно гто 5. Игры и сделаны отлично и их влияние в целом на игровую индустрию переоценить невозможно. Все ща в гта плюются только лишь потому-что рокстар решила продовать её 10 лет подряд. Люди лишь судили игры а не их компании. А про рдр2 даже говорить не стоит, буквально роки сделали лучшую игру для моего возраста. Было бы мне 15 может быть да, мне бы она не понравилась. Но когда мне почти 30 она серьёзно меняет ощущение мира. Как стукнет хотя-бы 25, советую пройти ещё разок.

2
Gauguin

Обе RDR одни из лучших игр своего поколения/истории индустрии, поэтому компромисс здесь неуместен.

2
Lvinomord evrey616225

Никто не говорит,что рдр или рдр 2 плохие игры,а я говорю о том,что для этого топа неправильно вставлять 2 игры одной серии.Что же касается ГТА ,то гта СА намного больше дала,чем онлайн дрочильня,которая по факту не имела ни какого права именоваться номерной серией. Когда тебе почти 30, наверное ты этого и не замечаешь.Ты с удовольствием бегаешь по пустому миру с друзьями, отстреливаешь школьников и прикалываешься над клоунскими тупыми костюмами,но когда тебе 44,то ты гораздо лучше видишь халтуру от топовых разработчиков.Можешь мне поверить.К сожалению.

0
Lvinomord Gauguin

Уместен.Где тот же Скайрим от Тодда, который так же имеет полное право находится в этом топе? Где ГТА са?Где ГТА 4, которая на кучу проблем начала по сути новую эру в серии игр рокстар?

0
evrey616225 Lvinomord

Так тут есть скайрим. Гта 5 буквально самая успешная часть франшизы, мне самому больше по вкусу 4ая. Новая эра лишь в графике, 4ка получилась для большинства слишком депрессивной, большинство её не взлюбило. Да и я больше чем один раз в два года не смог бы её пройти. То что она первая не делает её же лучшей.

То что игры одной франшизы по нескольку раз, тут с мгс, зельда, свитки, хайфлайф, портал. Да и они тут все заслуженно.

0
askazanov

Не вижу Star Citizen , с пометкой - "разводняк столетия" )))

0
sergeu78

ни одной игры про вторую мировую

0
DenisVTR

Без Gothic фуфло, а не топ. Причём нет DA, из стратегий не увидел варик зато есть WoW. Я так понимаю топ от упоротых задротов где ради разнообразия разбавили обычными играми. Мафию первую тож можно было добавить

0
Роман45554

дум лишь на десятом диабло вообще нет прорыв в свое время и в жанре совершили ,соу ривера нет 9 10 финалки да много чего зато дерьмо всякое типа соулсов и зельды напихали дятлы

0
neeXXXT

Где Макс Пейн, Варкрафт 3, NFS Most Wanted

0
B e s i k

Это лучшие игры в которые я играл.Храню этот список на случай если пробьёт поностальгировать и пройти какую то из этих игр снова.Держите может пригодится !

Спойлер

Хочу поиграть в Ghost Recon Breakpoint - глянь может уже взломали)

Rain

GTR Evolution

Cyberpunk 2077

WRC 7,10

Air Missions HIND

The WILDS Game

Total Conflict Resistance

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

God of War

Assetto Corsa 1

RiMS Racing

A Plague Tale Innocence

Days Gone

Detroit Become Human

Beyond Two Souls

Deliver Us The Moon

S.T.A.L.K.E.R.

Фар Край 3

Mass Effect 1

ГТА 4

Dreamfall

Lost Planet 1

Call of Duty 2,4,Black Ops 1,Modern Warfare 2,3

Test Drive Unlimited 1

Crysis 1

Ведьмак 1

World in Conflict

Tomb Raider: Anniversary,Underworld

Colin McRae 2005г

DiRT 1,2

Assassin’s Creed 1,2,Origins

Dead Space 1,2

Alone in the Dark

Prince of Persia

Turok

Devil May Cry 3,4

Race Driver GRID

Mirror's Edge 2009

Pure

Ace Combat 7

Tom Clancy’s H.A.W.X.1

Xenus Белое золото

Burnout Paradise

Dragon Age:Origins

Operation Flashpoint: Dragon Rising

Velvet Assassin

Mafia 1,2

Metro 2033 и Last Light

Battlefield: Bad Company 2

Singularity

Need for Speed: The Run

Sleeping Dogs

Darksiders II

Outlast

АНАБИОЗ

Серия Resident Evil

Fahrenheit

Tom Clancy's Vegas 1,2

Euro Truck Simulator 2

The Evil Within 1

S K Y R I M

ТЕКЕН 3

МК 3 Ультиматум

Дино Кризис 1,2

Гран Туризмо 4

Black 2006

Limbo

0
AT_Sagor

BG 3, значит, даже в сотенку не вошёл. С ними всё ясно.

0
Gauguin

В целом неплохой топ, крепкий, но есть вопросы:

Grand Theft Auto III
Civilization II

Первые игры серии, которые встречаются в списке? Да, они изменили правила игры в своё время, но оценивать надо не только по степени влияния, но и актуальности. Играть в них сейчас при наличии более поздних частей совершенно неинтересно. Заменить первую на четвёрку и вторую на пятёрку.

The Witcher 3: Wild Hunt
The Elder Scrolls V: Skyrim
Mass Effect 2

Слишком высоко. Если копать вглубь, эти игры очень мало что привнесли как в геймдизайн, так и в уровень повествования.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
The Last Of Us 2

Вообще не место в этом списке. V ещё и выше Snake Eater`а.

Uncharted 2: Among Thieves
Red Dead Redemption
Silent Hill 2

Слишком низко, в топ-30 как минимум.

Hitman (2016)

Отличный, вернулся к истокам, но essential-частью остаётся Blood Money, заменить бы.

0
Sneaky Pete

Балдурс гейт 2 - это последняя крутая игра в серии. жаль продолжение не сделали

-1
Арканис Кандериус

Почему же? В так называемой второй части нет города Baldurs Gate, так что эта часть не является продолжением той самой первой части Baldur's Gate

0
Gradient_Zero

Ру сегмент не понимает, что в игровом топе делают ИГРЫ. Согласно их мнению в топе должно быть слошь кинцо от SONY, Rockstar, WB Games, CDPR, Ubisoft и иже с ними

-2
warp 37

Даже S.T.A.L.K.E.R. нет, да и TES V: Skyrim в первой десятке. Ясно всё.

-3
evrey616225

На сталкер кроме снг базы никто и не смотрел. А если смотреть сейчас, а не когда мне было 14-15, игра то дерьмо, атмосферно круто да, гемплейно херь. Надеюсь второй это в целом исправит, даже предзаказать рискнул.

1
Gauguin

Сталкеру и в топ-1000 места не найдётся.

2