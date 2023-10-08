Составлен список из 100 величайших видеоигр за последние 30 лет

Популярный журнал Edge опросил около 100 представителей игровой индустрии и на основе их мнения составил топ-100 лучших видеоигр, вышедших за последние 30 лет.
Кроме специалистов из игровой индустрии в составлении списка приняли участие журналисты Edge и даже их читатели. В частности, в состав жюри попали создатель Limbo, Inside и Cocoon Йеппе Карлсен, геймдизайнер Hearthstone Бен Броуд, геймдиректор трилогии Mass Effect Кейси Хадсон, исполнитель роли Артура в Red Dead Redemption 2 и не только.
Первое место заняла The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Следом за ней идет первая Dark Souls, а замыкает тройку лидеров ещё одна игра Nintendo — Super Mario 64. Занятно, что в первую двадцатку не попали многие игры, восторженно принятые прессой и геймерами.
Весь список выглядит так:
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild;
- Dark Souls;
- Super Mario 64;
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time;
- Resident Evil 4;
- Halo: Combat Evolved;
- Half-Life 2;
- Portal;
- Elden Ring;
- Doom;
- Super Mario Galaxy;
- Bloodborne;
- Minecraft;
- Final Fantasy VII;
- The Last of Us;
- Deus Ex;
- Shadow of the Colossus;
- Grand Theft Auto III;
- Outer Wilds;
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
- Bioshock;
- Portal 2;
- The Witcher 3: Wild Hunt;
- Goldeneye 007;
- Metal Gear Solid;
- The Elder Scrolls V: Skyrim;
- Super Metroid;
- Red Dead Redemption 2;
- Tetris Effect;
- Half-Life;
- World of Warcraft;
- Disco Elyisium;
- Journey;
- Spelunky;
- Metroid Prime;
- Slay the Spire;
- Hades;
- Return of The Obra Dinn;
- Street Fighter II Turbo;
- Dishonored 2;
- Super Mario Odyssey;
- Hollow Knight;
- What Remains of Edith Finch;
- Civilization II;
- Into the Breach;
- Pokémon Red/Blue;
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain;
- Mass Effect 2;
- Quake;
- Grand Theft Auto V;
- Ico;
- Inside;
- Call of Duty 4: Modern Warfare;
- Mario Kart 8;
- Castlevania: Symphony of The Night;
- Rez;
- Hitman (2016);
- The Witness;
- Advance Wars;
- Xcom: Enemy Unknown;
- Red Dead Redemption;
- X-Com: UFO Defense;
- Shenmue;
- Halo 3;
- Sekiro: Shadows Die Twice;
- Star Wars: Knights of the Old Republic;
- Chrono Trigger;
- Baldur’s Gate II: Shadows of Amn;
- Silent Hill 2;
- The Last of Us Part II;
- Resident Evil;
- Mario Kart 64;
- The Last Guardian;
- Demon’s Souls;
- Katamari Damacy;
- Immortality;
- Bayonetta;
- Fortnite;
- Tomb Raider;
- Street Fighter IV;
- Super Mario Galaxy 2;
- Metal Gear Solid 3: Snake Eater;
- Uncharted 2: Among Thieves;
- The Elder Scrolls III: Morrowind;
- Thief: The Dark Project;
- Half-Life: Alyx;
- The Legend of Zelda: Wind Waker;
- Fallout 3;
- System Shock;
- Papers, Please;
- Team Fortress 2;
- Fez;
- Yakuza 0;
- The Sims;
- Outrun 2006: Coast 2 Coast;
- Persona 5;
- God of War (2018);
- Starcraft;
- Warioware, Inc: Mega Microgames;
- Kentucky Route Zero.
Очередной .овноТОП. Зелды, Соулсы, Марево...
Согласен, братан. Буржуи понарасхваливали эти детские маревы да зульды, а ровные пацаны в комментах уже пояснили за готеку, стулкер, макс пауне и т.п...
Не увидел Dragon Age Origins. Значит дерьмо, а не топ)
Они там чисто в эту зельду играли и всё?
Не, ещё как минимум в 99 игр. Может и больше. Сам бы не поставил зельду на первое место, но понимаю почему именно она. В ру сегменте просто её особо не играют. 90% моих знакомых играют в зельду ещё с древнейших консолей. и каждую её часть. Да и я сам уже 3дс играл её.
Если кому интересна статья и данный рейтинг вышел в июле . Т.е. Baldurs Gate 3 не вышел тогда и очевидно не входит в топ , хотя в стиме 97 положительных . Следовательно данный топ ну как минимум неточный и старый .
Общий парадоксальный расклад бы не изменился, Врата Балдура в подобном недотопе застряли на 40-х, а при удаче на 30-х
"..журнал Edge опросил около 100 представителей игровой индустрии и на основе их мнения составил топ-100 лучших видеоигр.."
топ-100 по мнению 100, ну очень "объективный" топ-100, любопытно почему не составили топ-100 по мнению 10 )))
Где были еще школьники третьего класса.
Качество /=/ количество. Уж лучше 150 грамотных людей, чем 10000 домохозяек или средних посетителей ПГ.
Вахахаха, fornite, bayonetta, maincraft, dark souls, sekiro, the sims, halo combat evolved действительно топ😂
Субъективная бредятина а не ТОП. Даже Ведьмака не завезли
Завезли как-бы.
1ая игра топа не сильно уступает сотой, не надо оценивать топ только потому-что любой игры нет в 1ой десятке. 90% из этих игр я успел пройти и должен сказать они заслуженно сидят в этом топе.
Завезли, причём выше, чем он заслуживает.
Не вижу в списке старфилд. Это же такая величавая игра всех времён и народов.))
Гта 5?! Они что там с ума посходили?И две RDR - ну ладно ещё одну часть внести,но две уже перебор.
Даже если не обращать внимания на их продажи, особенно гто 5. Игры и сделаны отлично и их влияние в целом на игровую индустрию переоценить невозможно. Все ща в гта плюются только лишь потому-что рокстар решила продовать её 10 лет подряд. Люди лишь судили игры а не их компании. А про рдр2 даже говорить не стоит, буквально роки сделали лучшую игру для моего возраста. Было бы мне 15 может быть да, мне бы она не понравилась. Но когда мне почти 30 она серьёзно меняет ощущение мира. Как стукнет хотя-бы 25, советую пройти ещё разок.
Обе RDR одни из лучших игр своего поколения/истории индустрии, поэтому компромисс здесь неуместен.
Никто не говорит,что рдр или рдр 2 плохие игры,а я говорю о том,что для этого топа неправильно вставлять 2 игры одной серии.Что же касается ГТА ,то гта СА намного больше дала,чем онлайн дрочильня,которая по факту не имела ни какого права именоваться номерной серией. Когда тебе почти 30, наверное ты этого и не замечаешь.Ты с удовольствием бегаешь по пустому миру с друзьями, отстреливаешь школьников и прикалываешься над клоунскими тупыми костюмами,но когда тебе 44,то ты гораздо лучше видишь халтуру от топовых разработчиков.Можешь мне поверить.К сожалению.
Уместен.Где тот же Скайрим от Тодда, который так же имеет полное право находится в этом топе? Где ГТА са?Где ГТА 4, которая на кучу проблем начала по сути новую эру в серии игр рокстар?
Так тут есть скайрим. Гта 5 буквально самая успешная часть франшизы, мне самому больше по вкусу 4ая. Новая эра лишь в графике, 4ка получилась для большинства слишком депрессивной, большинство её не взлюбило. Да и я больше чем один раз в два года не смог бы её пройти. То что она первая не делает её же лучшей.
То что игры одной франшизы по нескольку раз, тут с мгс, зельда, свитки, хайфлайф, портал. Да и они тут все заслуженно.
Не вижу Star Citizen , с пометкой - "разводняк столетия" )))
ни одной игры про вторую мировую
Без Gothic фуфло, а не топ. Причём нет DA, из стратегий не увидел варик зато есть WoW. Я так понимаю топ от упоротых задротов где ради разнообразия разбавили обычными играми. Мафию первую тож можно было добавить
дум лишь на десятом диабло вообще нет прорыв в свое время и в жанре совершили ,соу ривера нет 9 10 финалки да много чего зато дерьмо всякое типа соулсов и зельды напихали дятлы
Где Макс Пейн, Варкрафт 3, NFS Most Wanted
Это лучшие игры в которые я играл.Храню этот список на случай если пробьёт поностальгировать и пройти какую то из этих игр снова.Держите может пригодится !
Хочу поиграть в Ghost Recon Breakpoint - глянь может уже взломали)
Rain
GTR Evolution
Cyberpunk 2077
WRC 7,10
Air Missions HIND
The WILDS Game
Total Conflict Resistance
Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
God of War
Assetto Corsa 1
RiMS Racing
A Plague Tale Innocence
Days Gone
Detroit Become Human
Beyond Two Souls
Deliver Us The Moon
S.T.A.L.K.E.R.
Фар Край 3
Mass Effect 1
ГТА 4
Dreamfall
Lost Planet 1
Call of Duty 2,4,Black Ops 1,Modern Warfare 2,3
Test Drive Unlimited 1
Crysis 1
Ведьмак 1
World in Conflict
Tomb Raider: Anniversary,Underworld
Colin McRae 2005г
DiRT 1,2
Assassin’s Creed 1,2,Origins
Dead Space 1,2
Alone in the Dark
Prince of Persia
Turok
Devil May Cry 3,4
Race Driver GRID
Mirror's Edge 2009
Pure
Ace Combat 7
Tom Clancy’s H.A.W.X.1
Xenus Белое золото
Burnout Paradise
Dragon Age:Origins
Operation Flashpoint: Dragon Rising
Velvet Assassin
Mafia 1,2
Metro 2033 и Last Light
Battlefield: Bad Company 2
Singularity
Need for Speed: The Run
Sleeping Dogs
Darksiders II
Outlast
АНАБИОЗ
Серия Resident Evil
Fahrenheit
Tom Clancy's Vegas 1,2
Euro Truck Simulator 2
The Evil Within 1
S K Y R I M
ТЕКЕН 3
МК 3 Ультиматум
Дино Кризис 1,2
Гран Туризмо 4
Black 2006
Limbo
BG 3, значит, даже в сотенку не вошёл. С ними всё ясно.
В целом неплохой топ, крепкий, но есть вопросы:
Первые игры серии, которые встречаются в списке? Да, они изменили правила игры в своё время, но оценивать надо не только по степени влияния, но и актуальности. Играть в них сейчас при наличии более поздних частей совершенно неинтересно. Заменить первую на четвёрку и вторую на пятёрку.
Слишком высоко. Если копать вглубь, эти игры очень мало что привнесли как в геймдизайн, так и в уровень повествования.
Вообще не место в этом списке. V ещё и выше Snake Eater`а.
Слишком низко, в топ-30 как минимум.
Отличный, вернулся к истокам, но essential-частью остаётся Blood Money, заменить бы.
Балдурс гейт 2 - это последняя крутая игра в серии. жаль продолжение не сделали
Почему же? В так называемой второй части нет города Baldurs Gate, так что эта часть не является продолжением той самой первой части Baldur's Gate
Ру сегмент не понимает, что в игровом топе делают ИГРЫ. Согласно их мнению в топе должно быть слошь кинцо от SONY, Rockstar, WB Games, CDPR, Ubisoft и иже с ними
Даже S.T.A.L.K.E.R. нет, да и TES V: Skyrim в первой десятке. Ясно всё.
На сталкер кроме снг базы никто и не смотрел. А если смотреть сейчас, а не когда мне было 14-15, игра то дерьмо, атмосферно круто да, гемплейно херь. Надеюсь второй это в целом исправит, даже предзаказать рискнул.
Сталкеру и в топ-1000 места не найдётся.