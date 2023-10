Составлен список из 100 величайших видеоигр за последние 30 лет

Популярный журнал Edge опросил около 100 представителей игровой индустрии и на основе их мнения составил топ-100 лучших видеоигр, вышедших за последние 30 лет.

Кроме специалистов из игровой индустрии в составлении списка приняли участие журналисты Edge и даже их читатели. В частности, в состав жюри попали создатель Limbo, Inside и Cocoon Йеппе Карлсен, геймдизайнер Hearthstone Бен Броуд, геймдиректор трилогии Mass Effect Кейси Хадсон, исполнитель роли Артура в Red Dead Redemption 2 и не только.

Первое место заняла The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Следом за ней идет первая Dark Souls, а замыкает тройку лидеров ещё одна игра Nintendo — Super Mario 64. Занятно, что в первую двадцатку не попали многие игры, восторженно принятые прессой и геймерами.

Весь список выглядит так: