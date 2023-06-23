Глава Xbox Game Studios: решение о выходе The Outer Worlds 2 на PlayStation еще не принято

В начале этого месяца Федеральная торговая комиссия США (FTC) получила судебный запрет на приобретение компанией Microsoft компании Activision Blizzard, и стороны обратились в суд по этому вопросу. В ходе перекрестного допроса главу Xbox Game Studios Мэтта Бути спросили о версиях для PlayStation таких игр, как Deathloop, The Outer Worlds и Ghostwire: Tokyo.
Хотя Бути сказал, что Bethesda взяла на себя обязательства по Deathloop и Ghostwire: Tokyo до приобретения компании Microsoft, его спросили, будет ли The Outer Worlds 2 эксклюзивом для Xbox. По словам Бути, "решение еще не принято", но Microsoft, как правило, поддерживает сложившиеся сообщества для франшиз на других платформах (как в случае с Minecraft и The Elder Scrolls Online).
Анонсированный на выставке E3 2021 для Xbox Series X/S и ПК, сиквел не получил никаких официальных обновлений. Заявление Бути не подтверждает наличие версии для PlayStation, но она может выйти позже, при этом платформы Microsoft получат приоритет. Таким образом, учитывая сообщения о том, что игра якобы начала разрабатываться в 2019 году, она могла быть запланирована для PlayStation до приобретения Bethesda в 2020 году.
Это беспокойство возникло после того, как FTC указала на приобретение компанией Microsoft компании Bethesda и создание нескольких игр, таких как Starfield, эксклюзивно для Xbox, как на "весомое доказательство" для противодействия приобретению Activision Blizzard.
ну а что, вот хэллблейд 2 на пс не выйдет, это ж ип майков, как тут говорят, могут делать, что хотят. а если аудитория хочет иметь всю серию на одной платформе, то велком ту пасс!
Звездит! На Xbox & Bethesda Games E3 2021 игру анонсировали, как "xbox console exclusive", решение уже принято давно.
А зачем сонибоям иммёрсивсимы? У них есть челопук и Ласт оф эсс, аудитории всё равно было бы не интересно...
Как сказать, не все там фанаты кинца, есть те что любят Immersive sim, время меняется, как и вкусы людей
Стоит ли говорить о том, что прей провалилась в продажах... Иммерсимы никогда не обладали массовой аудиторией. Чем выше иммерсивность - тем выше порог вхождения, а сейчас игрокам нужно только залететь и начать раздавать пифпаф под красивую картинку используя только 3 кнопки геймпада, две из которых отвечают за передвижение персонажа.