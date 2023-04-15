Судя по списку вакансий, The Outer Worlds 2 может выйти на PS5 и Nintendo Switch ©

С последних месяцев 2021 года в сети появилось несколько слухов о том, что The Outer World 2 находится в разработке с 2019 года для ПК и Xbox Series X/S. Эта новость вызвала большой интерес у поклонников Obsidian Entertainment, которым не терпится увидеть продолжение научно-фантастической ролевой игры.

Прошло время, и в конце 2022 года стало известно, что более 80 участников Obsidian работают над The ​​Outer Worlds 2, которая находится в полной разработке. Тем не менее, слухи по-прежнему указывали на появление следующей главы только в экосистеме Xbox, следовательно, Series X / S, ПК и Xbox Game Pass. Тем не менее, что-то могло измениться в отношении Obsidian Entertainment.

Согласно последним слухам, появившимся в сети, The Outer Worlds 2 также может выйти на PlayStation и Switch, как и первая часть. Тезис об этом возможном повороте был подтвержден недавно опубликованным объявлением о вакансии, в котором команда заявляет, что ищет аналитика по обеспечению качества. Все это, казалось бы, связано с тем, что в предложении о работе определяется как «следующая великая мультиплатформенная RPG», что наводит на мысль, что это именно ожидаемая The Outer Worlds 2.

Об этом можно сделать вывод, потому что, по крайней мере, на данный момент нет подтверждения возможной временной эксклюзивности Avowed, выпуск которой по-прежнему запланирован только для экосистемы ПК и Xbox. Разъяснения ожидаются от самой Obsidian Entertainment в надежде, что новая информация поступит и о сиквеле The Outer Worlds.