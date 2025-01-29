Ремастер The Thing - самая продаваемая игра Nightdive Studios на релизе

В прошлом году Nightdive Studios удивила всех, когда получила права на ремастер культового классического хоррора The Thing. Все прошло довольно хорошо. Настолько хорошо, что Atari похвалила Nightdive Studios в своем отчете по итогам года за 2024 год. По данным Atari, The Thing: Remastered — самая продаваемая игра Nightdive Studios на запуске за всю историю, что стало для разработчика высшей точкой, даже несмотря на то, что он готовится к следующему большому проекту.

Atari опубликовала свой отчет о деятельности за 2024 год, поделившись подробностями о том, что сработало и как компания выглядит в 2025 году. Там команда подняла вопрос об успехе Nightdive с The Thing: Remastered.

The Thing: Remastered была хорошо принята критиками и игроками и стала самой продаваемой игрой Nightdive Studios на старте во всех цифровых магазинах ПК и консолей.