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The Thing 20.08.2002
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
8.6 255 оценок

The Thing: Remastered содержит более 1500 изменений кода, менее обременительную сложность

Serious Ash

Ремастер классики 2002 года от Nightdive Studios сделал систему HP «более щадящей», а также добавил больше пакетов здоровья и боеприпасов.

The Thing: Remastered, основанный на survival horror 2002 года, наконец-то получил некоторые новые подробности перед своим запуском в этом году, любезно предоставленные интервью SyFy Wire. Марк Аткинсон уже подтвердил удаление скриптовых инфекций, но это только начало.

В ремастере также более 1500 изменений в коде и 2000 улучшений в графике и уровнях. Хотя мы увидели обновленное освещение, модели персонажей, атмосферные эффекты, тени и многое другое, качество жизни значительно улучшилось. Также доступны дополнительные запасы здоровья и боеприпасов, и Аткинсон отмечает желание исправить ситуации, в которых у игроков не хватало последнего.

Система HP также «более щадящая», а бои с боссами теперь «основаны на навыках».

The Thing: Remastered выйдет на PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Nintendo Switch.

40
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Макс Макс 007

Кайфы

7
ZackSnyder

вот это ремастер, а не халтура!!

4
Exies27

Жаль русского языка не будет.

2
Виталий Лобастов

фанаты прикрутят :)

3
Rakot013

Может меня конечно подводит мой склероз, но оригинал не был особо сложным.

2
Марат Халимов

Первые 80% да, последние 20% где появляются другие люди стрелки та еще боль моя дырка. Плюс помню были нечестные моменты которые нормально проходились багоюзами.

Правда я не понял про увеличение количество хп и боеприпасов, если не путаю они там были бесконечны в некоторых точках, учитывая маленькие открытые локации всегда можно было сбегать обратно пополнится.

0
WAR1OCKS Марат Халимов

Он вообще не был сложным, неудобство доставляли последние несколько уровней. 90% легко практически до конца игры, и 10% эти два кривых уровня от которых жопа может сгореть

1
Papa Joe

Лучше бы ремейк запили.

2
ceratops95 rambler

Можете сказать в приблизительно когда выйдет

0
vctpo

вроде 5го декабря

0
Шмоня Натанзон

Какая сложность? Все для криворуких казуалов.

-6
bysaturn

Откровенно говоря половина игр 90-х и 00-х были сложными не из-за сложности, а из-за недоработок в геймдизайне и балансе.

7
Ang Dark

Сложность тут только одна, пересилить себя и пройти её в такой (уже) всратой графике, управлении и механикам по меркам 24го ... даааа-даааа я знаю , что ЕСТЬ игры даже 90х к которым люди возвращаются( и я не исключение) , нооо это редкие случаи, а эта ИГРА явно под них не относится.

-8