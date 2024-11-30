The Thing: Remastered содержит более 1500 изменений кода, менее обременительную сложность

Ремастер классики 2002 года от Nightdive Studios сделал систему HP «более щадящей», а также добавил больше пакетов здоровья и боеприпасов.
The Thing: Remastered, основанный на survival horror 2002 года, наконец-то получил некоторые новые подробности перед своим запуском в этом году, любезно предоставленные интервью SyFy Wire. Марк Аткинсон уже подтвердил удаление скриптовых инфекций, но это только начало.
В ремастере также более 1500 изменений в коде и 2000 улучшений в графике и уровнях. Хотя мы увидели обновленное освещение, модели персонажей, атмосферные эффекты, тени и многое другое, качество жизни значительно улучшилось. Также доступны дополнительные запасы здоровья и боеприпасов, и Аткинсон отмечает желание исправить ситуации, в которых у игроков не хватало последнего.
Система HP также «более щадящая», а бои с боссами теперь «основаны на навыках».
The Thing: Remastered выйдет на PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Nintendo Switch.
Кайфы
вот это ремастер, а не халтура!!
Жаль русского языка не будет.
фанаты прикрутят :)
Может меня конечно подводит мой склероз, но оригинал не был особо сложным.
Первые 80% да, последние 20% где появляются другие люди стрелки та еще боль моя дырка. Плюс помню были нечестные моменты которые нормально проходились багоюзами.
Правда я не понял про увеличение количество хп и боеприпасов, если не путаю они там были бесконечны в некоторых точках, учитывая маленькие открытые локации всегда можно было сбегать обратно пополнится.
Он вообще не был сложным, неудобство доставляли последние несколько уровней. 90% легко практически до конца игры, и 10% эти два кривых уровня от которых жопа может сгореть
Лучше бы ремейк запили.
Можете сказать в приблизительно когда выйдет
вроде 5го декабря
Какая сложность? Все для криворуких казуалов.
Откровенно говоря половина игр 90-х и 00-х были сложными не из-за сложности, а из-за недоработок в геймдизайне и балансе.
Сложность тут только одна, пересилить себя и пройти её в такой (уже) всратой графике, управлении и механикам по меркам 24го ... даааа-даааа я знаю , что ЕСТЬ игры даже 90х к которым люди возвращаются( и я не исключение) , нооо это редкие случаи, а эта ИГРА явно под них не относится.