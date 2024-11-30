The Thing: Remastered содержит более 1500 изменений кода, менее обременительную сложность

Ремастер классики 2002 года от Nightdive Studios сделал систему HP «более щадящей», а также добавил больше пакетов здоровья и боеприпасов.

The Thing: Remastered, основанный на survival horror 2002 года, наконец-то получил некоторые новые подробности перед своим запуском в этом году, любезно предоставленные интервью SyFy Wire. Марк Аткинсон уже подтвердил удаление скриптовых инфекций, но это только начало.

В ремастере также более 1500 изменений в коде и 2000 улучшений в графике и уровнях. Хотя мы увидели обновленное освещение, модели персонажей, атмосферные эффекты, тени и многое другое, качество жизни значительно улучшилось. Также доступны дополнительные запасы здоровья и боеприпасов, и Аткинсон отмечает желание исправить ситуации, в которых у игроков не хватало последнего.

Система HP также «более щадящая», а бои с боссами теперь «основаны на навыках».

The Thing: Remastered выйдет на PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Nintendo Switch.