Them and Us получила скидку в честь выхода в EGS ©

12 мая 2023 хоррор-игра Them and Us, созданная для фанатов первых игр серии Resident Evil, стала доступна для покупки на новой платформе, а именно в Epic Games Store.



В честь этого знаменательного события разработчики TendoGames Co., Ltd. решили до 19-го мая установили 45 процентную скидку на свой проект, так что теперь игру можно приобрести всего за 659,45 ₽.

К тому же базовая версия игры в EGS включает в себя режим от первого лица, который пока что в Steam приобретается лишь отдельно.

Страница игры в Epic Games Launcher

Them and Us - классический хоррор на выживание с уклоном на погружение в атмосферу игры. Узнайте правду о прошлом Алиши, пока она всё глубже погружается в нескончаемый кошмар.