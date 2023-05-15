Them and Us 07.09.2018
7.5 105 оценок

Them and Us получила скидку в честь выхода в EGS

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Юрий Тишанинов

12 мая 2023 хоррор-игра Them and Us, созданная для фанатов первых игр серии Resident Evil, стала доступна для покупки на новой платформе, а именно в Epic Games Store.

В честь этого знаменательного события разработчики TendoGames Co., Ltd. решили до 19-го мая установили 45 процентную скидку на свой проект, так что теперь игру можно приобрести всего за 659,45 ₽.

К тому же базовая версия игры в EGS включает в себя режим от первого лица, который пока что в Steam приобретается лишь отдельно.

Страница игры в Epic Games Launcher
Страница игры в Epic Games Launcher

Them and Us - классический хоррор на выживание с уклоном на погружение в атмосферу игры. Узнайте правду о прошлом Алиши, пока она всё глубже погружается в нескончаемый кошмар.

Раздачи и скидки
3
11
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Them and Us скоро станет доступен в EGS
Them and Us скоро станет доступен в EGS
Them and Us "Трейнер +3" [1.0.9.H1] {Abolfazl.k}
Them and Us "Трейнер +3" [1.0.9.H1] {Abolfazl.k}
Them and Us "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 05.01.2023] {Glowmoss}
Them and Us "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 05.01.2023] {Glowmoss}
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Владимир Кочетов

смотрит на скрины - а это точно хоррор?

0
Юрий Тишанинов

Если вы про первый скрин, прикрепленный к посту, то это DLC с паком костюмов для взрослых) А так - игра действительно хоррор, если к хоррорам относить и серию Resident Evil

1
saa0891

Нормальная игрушка,любителям Survival horrorов обязательна к прохождению,очень классно что в игре есть возможность выбора камеры,фиксированная как в старых резиках и от третьего лица.

Так же в игре есть выбор и возможность проходить разными путями,ответственно будут разные локации и несколько разных концовок.

Кому интересно по ссылке можете прочитать мой пост по игре.

https://www.playground.ru/them_and_us/opinion/horoshij_klon_resident_evil-1138423

0
Юрий Тишанинов

Хотелось бы ради справедливости добавить, что полная локализация - заслуга не только Механиков, но и The Bullfinch Team

0
AlexFullBeast
В честь этого знаменательного события разработчики TendoGames Co., Ltd. решили до 19-го мая установили 45 процентную скидку на свой проект, так что теперь игру можно приобрести всего за 659,45 ₽.
К тому же базовая версия игры в EGS включает в себя режим от первого лица, который пока что в Steam приобретается лишь отдельно.

Bruh, её в стиме можно было взять за 450-500. То есть по факту цена длц включена в стоимость и даже так дороже, ведь оно в стиме 60 без скидки и 30 со скидкой.

0
Александр Назарко

игра - дно (пишет фанат 1-3 резиков).
"современное управление" сломано
ты можешь из-за смены ракурсов навернуть 5 кругов на границе локации.
спасает только "танковое" управление
а "официальная озвучка от механиков" - это вообще полный треш. такое нужно вообще запрещать распространять.
лучше не делать озвучку вообще, чем такую
а. и да. вы забыли упомянуть, что для турков (а именно там сейчас сидят почти все русские в стиме) ценник подняли почти в 6 раз

-2
Юрий Тишанинов

Ну, вы можете дополнительно высказать свой комментарий Механикам в группе, подкрепив его конкретными примерами из серии "Что не так" и "Как улучшить", чтобы помочь ребятам поднимать уровень своей работы, если вас не устраивает их текущее качество проектов ❤️

0
Александр Назарко Юрий Тишанинов

сейчас механики хороши.
я конкретно про эту игру
там все отвратительно озвучено
самое смешное, что это - официальная озвучка

0
Юрий Тишанинов Александр Назарко

Надеюсь, хоть перевод-то вас устроил?)

0
Александр Назарко Юрий Тишанинов

ну я бы удивился, если б перевод "map", "key" прочего запороли

0
Юрий Тишанинов Александр Назарко

Ну, там не только короткие слова, но и огромные записки ведь)

0