Them and Us получила скидку в честь выхода в EGS

12 мая 2023 хоррор-игра Them and Us, созданная для фанатов первых игр серии Resident Evil, стала доступна для покупки на новой платформе, а именно в Epic Games Store.
В честь этого знаменательного события разработчики TendoGames Co., Ltd. решили до 19-го мая установили 45 процентную скидку на свой проект, так что теперь игру можно приобрести всего за 659,45 ₽.
К тому же базовая версия игры в EGS включает в себя режим от первого лица, который пока что в Steam приобретается лишь отдельно.
Them and Us - классический хоррор на выживание с уклоном на погружение в атмосферу игры. Узнайте правду о прошлом Алиши, пока она всё глубже погружается в нескончаемый кошмар.
смотрит на скрины - а это точно хоррор?
Если вы про первый скрин, прикрепленный к посту, то это DLC с паком костюмов для взрослых) А так - игра действительно хоррор, если к хоррорам относить и серию Resident Evil
Нормальная игрушка,любителям Survival horrorов обязательна к прохождению,очень классно что в игре есть возможность выбора камеры,фиксированная как в старых резиках и от третьего лица.
Так же в игре есть выбор и возможность проходить разными путями,ответственно будут разные локации и несколько разных концовок.
Кому интересно по ссылке можете прочитать мой пост по игре.
https://www.playground.ru/them_and_us/opinion/horoshij_klon_resident_evil-1138423
Хотелось бы ради справедливости добавить, что полная локализация - заслуга не только Механиков, но и The Bullfinch Team
Bruh, её в стиме можно было взять за 450-500. То есть по факту цена длц включена в стоимость и даже так дороже, ведь оно в стиме 60 без скидки и 30 со скидкой.
игра - дно (пишет фанат 1-3 резиков).
"современное управление" сломано
ты можешь из-за смены ракурсов навернуть 5 кругов на границе локации.
спасает только "танковое" управление
а "официальная озвучка от механиков" - это вообще полный треш. такое нужно вообще запрещать распространять.
лучше не делать озвучку вообще, чем такую
а. и да. вы забыли упомянуть, что для турков (а именно там сейчас сидят почти все русские в стиме) ценник подняли почти в 6 раз
Ну, вы можете дополнительно высказать свой комментарий Механикам в группе, подкрепив его конкретными примерами из серии "Что не так" и "Как улучшить", чтобы помочь ребятам поднимать уровень своей работы, если вас не устраивает их текущее качество проектов ❤️
сейчас механики хороши.
я конкретно про эту игру
там все отвратительно озвучено
самое смешное, что это - официальная озвучка
Надеюсь, хоть перевод-то вас устроил?)
ну я бы удивился, если б перевод "map", "key" прочего запороли
Ну, там не только короткие слова, но и огромные записки ведь)