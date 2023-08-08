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The Suffering 08.03.2004
8.8 342 оценки

Легендарный переводчик и ведущий Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет

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butcher69
Новости

Легендарный переводчик и ведущий Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет — об этом сообщили радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на его родственников.

Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искромётным юмором, добрым и отзывчивым сердцем.

Леонид Вениаминович Володарский стал широко известен в России и странах СННГ в 1980-е и 1990-е, когда массово озвучивал зарубежные фильмы и сериалы. Благодаря узнаваемой манере речи и обилию мата со временем его озвучки приобрели культовый статус.

Леонид Вениаминович принимал участие и в озвучке некоторых игровых проектов, например существует его озвучка хоррора The Suffering.

32
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Ушла эпоха.

29
Sklip

Я запомнил его как человека, озвучившего великолепный фильм "Киборг убийца": https://www.youtube.com/watch?v=lSuZmr3-UVs

Как по мне, так Володарский всегда останется неотъемлемой частью культуры кинематографа 90-ых.

14
Seifer1986

F Т_Т

14
bubenson

Это не просто был переводчик - это был человек-голос.

13
LaryOne

Тут только пресс Ф буду помнить пока не помру

11
Дмитрий 2009

Легенда как ни крути. Земля ему пухом...

10
HovArtS

Вроде бы только вчера смотрел на кассетах фильмы с его переводом, а сегодня он умер...насколько же наша жизнь коротка

9
Pycckuu_XAKEP

киборг-убийца, ты будешь в наших сердцах навсегда
https://www.youtube.com/watch?v=iPzCceOxU88

6
Hugo92
6
hamshut

Его любимые выражения при переводе ругани: "Погань", "Ты по уши в дерьме" )

6
Shakodzyn

Великий человек. Земля пухом.

5
Кей Овальд

Печально. Как ни относись, а легенда своего времени.

5
igor lvov

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ! Молодость с ним! Как что то родное ушло! ЖАЛЬ!

4
Recovery

Земля пухом, заявляю - мат если и был у него, то я его не помню, моё детство пришлось на 1980-е так что эпоху знаю и помню. Те кто статейку пилил попутали с Д. Пучковым.

3
Капеллиместари

Светлая память.

Впервые увидел фотографию этого человека. Как же он на этом снимке похож на Исаака Бабеля!

Спойлер
2
Zodiac169

Жалко(

1
SteveAustin

Печально(

0
shecter

ТВОЮЮ МААТЬ...спасибо вам Леонид Вениаминович за счастливое детство

0
Slayer1993

Весьма прискорбно..Вечная память и огромное спасибо ему за всё то, что он сделал для нас..

В сиквеле будет очень не хватать его озвучки.

Спойлер
0
Gridon

Что за людоедский пиар, а? Озвучка фильмов - дело хорошее. Но не так уж его много было. И "культовый" статус - бред полный. Вся эта личная жизнь - это журнашлюшье, ерунда. Главное, что в свое время он работал как мог. Надо слушать его озвучки и помнить с уважением. А не писать всякую чушь про "культовый" и "маты со временем".

Сочувствую родным, конечно, но хвалебные оды тут мимо.

-4
dead2dog

голос разума среди блеющего стада, лови лайк...

-3
alwayswannahigh

Циклопы, Волверин, Бандит, Гроза, Зверь, Шуллер, Юбилей, Серый Джин, Профессор Хромосома!

худший из переводчиков, никогда не слышавший о слове "адаптация"

-17
Moridine

Это тот, который прищепку на нос надевал и матерился через слово? Неудивительно, что на этом поколение дегенератов выросло.

-21
Executor666

Ты что-то путаешь, пацан. Это твое поколение как раз таки сплошь из дегенератов состоит, выросших на моргенштернах, ак-47, любом шоу и сериале тнт и прочем биомусоре. И где еще больше мата можно поспорить - современный стильный модный молодежный юмор и темы.

11
Alexander Bekker

Только люди, которым за 25–30 лет, поймут весь шарм, ведь этот голос неразрывно связан с ностальгией детства, когда мы все смотрели зарубежные фильмы на кассетах с тем самым переводом, потому что банально и выбора тогда не было. Откровенно непонятно, почему они дегенераты. Сразу видно, что ты дитя нулевых.

4