Легендарный переводчик и ведущий Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет — об этом сообщили радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на его родственников.
Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искромётным юмором, добрым и отзывчивым сердцем.
Леонид Вениаминович Володарский стал широко известен в России и странах СННГ в 1980-е и 1990-е, когда массово озвучивал зарубежные фильмы и сериалы. Благодаря узнаваемой манере речи и обилию мата со временем его озвучки приобрели культовый статус.
Леонид Вениаминович принимал участие и в озвучке некоторых игровых проектов, например существует его озвучка хоррора The Suffering.
Ушла эпоха.
Я запомнил его как человека, озвучившего великолепный фильм "Киборг убийца": https://www.youtube.com/watch?v=lSuZmr3-UVs
Как по мне, так Володарский всегда останется неотъемлемой частью культуры кинематографа 90-ых.
F Т_Т
Это не просто был переводчик - это был человек-голос.
Тут только пресс Ф буду помнить пока не помру
Легенда как ни крути. Земля ему пухом...
Вроде бы только вчера смотрел на кассетах фильмы с его переводом, а сегодня он умер...насколько же наша жизнь коротка
киборг-убийца, ты будешь в наших сердцах навсегда
https://www.youtube.com/watch?v=iPzCceOxU88
Его любимые выражения при переводе ругани: "Погань", "Ты по уши в дерьме" )
Великий человек. Земля пухом.
Печально. Как ни относись, а легенда своего времени.
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ! Молодость с ним! Как что то родное ушло! ЖАЛЬ!
Земля пухом, заявляю - мат если и был у него, то я его не помню, моё детство пришлось на 1980-е так что эпоху знаю и помню. Те кто статейку пилил попутали с Д. Пучковым.
Светлая память.
Впервые увидел фотографию этого человека. Как же он на этом снимке похож на Исаака Бабеля!
Жалко(
Печально(
ТВОЮЮ МААТЬ...спасибо вам Леонид Вениаминович за счастливое детство
Весьма прискорбно..Вечная память и огромное спасибо ему за всё то, что он сделал для нас..
В сиквеле будет очень не хватать его озвучки.
Что за людоедский пиар, а? Озвучка фильмов - дело хорошее. Но не так уж его много было. И "культовый" статус - бред полный. Вся эта личная жизнь - это журнашлюшье, ерунда. Главное, что в свое время он работал как мог. Надо слушать его озвучки и помнить с уважением. А не писать всякую чушь про "культовый" и "маты со временем".
Сочувствую родным, конечно, но хвалебные оды тут мимо.
голос разума среди блеющего стада, лови лайк...
Циклопы, Волверин, Бандит, Гроза, Зверь, Шуллер, Юбилей, Серый Джин, Профессор Хромосома!
худший из переводчиков, никогда не слышавший о слове "адаптация"
Это тот, который прищепку на нос надевал и матерился через слово? Неудивительно, что на этом поколение дегенератов выросло.
Ты что-то путаешь, пацан. Это твое поколение как раз таки сплошь из дегенератов состоит, выросших на моргенштернах, ак-47, любом шоу и сериале тнт и прочем биомусоре. И где еще больше мата можно поспорить - современный стильный модный молодежный юмор и темы.
Только люди, которым за 25–30 лет, поймут весь шарм, ведь этот голос неразрывно связан с ностальгией детства, когда мы все смотрели зарубежные фильмы на кассетах с тем самым переводом, потому что банально и выбора тогда не было. Откровенно непонятно, почему они дегенераты. Сразу видно, что ты дитя нулевых.