Легендарный переводчик и ведущий Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет ©

Легендарный переводчик и ведущий Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет — об этом сообщили радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на его родственников.

Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искромётным юмором, добрым и отзывчивым сердцем.

Леонид Вениаминович Володарский стал широко известен в России и странах СННГ в 1980-е и 1990-е, когда массово озвучивал зарубежные фильмы и сериалы. Благодаря узнаваемой манере речи и обилию мата со временем его озвучки приобрели культовый статус.

Леонид Вениаминович принимал участие и в озвучке некоторых игровых проектов, например существует его озвучка хоррора The Suffering.