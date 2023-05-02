Завтра бесплатно станет доступен пролог Thief Simulator 2 ©

Разработчик объявил дату выхода Thief Simulator 2. Игра выйдет на ПК (Steam) 19 июля 2023 года. А с завтрашнего дня будет бесплатно доступен пролог игры, который будет включать в себя ограбление некоторых начальных локаций. Таким образом, вы узнаете - или вам напомнят - как правильно спланировать взлом.

В бесплатном прологе вам предстоит исследовать шесть различных уровней и ограбить четыре дома в американском городке. Кроме того, вам предстоит выполнить более пяти миссий, которые включают не только обычные кражи, но и такие задания, как доставка посылок в дома людей. Это будет хорошей возможностью испытать многие инструменты, полезные во время ограбления (ломы, отмычки и т.д.).

Thief Simulator 2 является продолжением тепло принятой игры 2018 года, которая имеет 87% положительных из 20к. В игре вы снова будете играть роль профессионального вора. Вы начнете свою "карьеру" с небольших ограблений (например, автомобилей), чтобы научиться хорошо планировать свои следующие ограбления. Со временем вы приобретете новые навыки и инструменты, которые облегчат вам ремесло. В то же время нужно быть осторожными и не попадаться правоохранителям.

Можно ожидать, что, по примеру своего предшественника, Thief Simulator 2 также выйдет на консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch позднее.