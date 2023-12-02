Thief: The Dark Project исполнилось 25 лет - игра получила крупное фанатское дополнение

Doom. Half-Life. Civilization. Age of Empires. Diablo. Когда вы думаете об играх, определяющих историю ПК, на ум сразу же приходят хиты, эпохальные релизы, которые закрепили за нашей платформой статус дома новаторского творчества. Середина и конец 90-х годов были важнейшей эпохой для игр на ПК, благодаря не только работе Valve, id Software и Firaxis, но и менее заметным студиям, таким как Looking Glass.

Одна из лучших игр из когда-либо созданных, Thief The Dark Project является ядром таланта этих разработчиков и было выпущено 25 лет назад. А теперь у нее появилось новое огромное расширение, с любовью созданное фанатами и доступное для игры прямо сейчас.

По словам людей знакомых с работниками Eidos в то время, когда Thief находилась в разработке, до самого дня выхода игры никто не был уверен, понравится ли она людям или нет. Она действительно была настолько уникальной. До нее были и другие стелс-игры, например серия Metal Gear (Metal Gear Solid также вышла в 1998 году). Но по ощущениям ничто не могло сравниться с игрой про кражу от первого лица.

Thief была уникальной и делала вас уязвимым, а не вооруженным до зубов машиной для убийства. Одно неверное движение на уровне - и... ну, вот тут-то вы на короткое время и получали быстрый экшен, бегая по уровню, как безголовая курица, в надежде найти безопасное место, где вас не найдет охрана, где (в случае успеха) вы могли бы притаиться и подождать, пока сердце не перестанет колотиться.

Спустя 25 лет после своего появления Thief The Dark Project остается главной вехой в развитии стелс-игр и зарождавшегося тогда жанра иммерсивных симуляторов. Игра теперь возвращается к яркой жизни благодаря амбициозному фанатскому DLC.

Созданный Feuillade Industries, The Black Parade - это огромное неофициальное расширение для Thief The Dark Project. Разработанное в течение семи лет, оно представляет собой, по сути, совершенно новую игру Thief, добавляя новые миссии, персонажей, диалоги, механику и многое другое. У вас есть новый протагонист. У вас десять полноценных миссий с открытым миром. В игре 28 полностью озвученных персонажей. Есть даже несколько совершенно оригинальных персонажей. Скачать дополнение вы можете отсюда.

Кроме того, вся игровая система была подправлена и переработана в соответствии с сюжетом The Black Parade и его центральным персонажем Хьюмом. Хьюм не такой незаметный, как Гаррет, поэтому стражники заметят вас, если вы столкнетесь с ними, даже если вы прячетесь в тени. Кроме того, шаги Хьюма издают больший или меньший шум в зависимости от типа металла. Это очень подробное, очень преданное любовное письмо к одной из величайших игр на ПК.