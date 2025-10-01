Представлен первый геймплей Thief VR: Legacy of Shadow

Компания Vertigo Games выпустила первый геймплей новой игры Thief от Maze Theory — Thief VR: Legacy of Shadow. В этом видео демонстрируется расширенное прохождение миссии с главным геймдизайнером Vertigo Games Ником Витселем.

В Thief VR: Legacy of Shadow игроки будут скрываться в темноте, уклоняться от патрулей и перехитрить врагов, используя скрытность в реальном времени. Они также смогут обкрадывать охранников, взламывать потайные отсеки и обходить замки с помощью тактильных VR-взаимодействий.

Кроме того, вы сможете использовать целый арсенал стрел и инструментов, чтобы отвлекать, обезвреживать или устранять угрозы, используя захватывающую VR-стрельбу из лука. Вам предстоит карабкаться по крышам, пробираться по переулкам и раскрывать секреты в мрачном мире, вдохновлённом стимпанком. Более того, каждое ограбление будет предлагать несколько путей и стилей игры. Так что вы сможете проскользнуть мимо охранников незамеченными или устранить их из тени.

Thief VR: Legacy of Shadows выйдет на PlayStation VR2, Meta Quest и PC VR в конце этого года.