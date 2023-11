Кооперативная научно-фантастическая игра на выживание This Means Warp доберётся до консолей в конце ноября

Издатель и разработчик видеоигр из Кембриджа (Великобритания) Jagex Ltd и разработчик инди-игр из Дублина (Ирландия)/Торонто (Канада) Outlier Games сообщили, что их рогалик по управлению космическими кораблями This Means Warp, появится на консолях PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в цифровых магазинах 30 ноября 2023 года.

В This Means Warp игроки исследуют комичную, но опасную процедурно генерируемую вселенную, где их крики услышат только их друзья. Геймерам предстоит сражаться с врагами в беспокойных битвах в реальном времени, ремонтировать и модернизировать свои космические корабли, а также оснащать новым оружием, чтобы выжить.

Благодаря безумному кооперативному игровому процессу, который легко понять, но сложно освоить, игрокам придется работать вместе в сетевой или локальной многопользовательской игре, чтобы приручить всю галактику. Между тем, игроки, которые предпочитают летать в одиночку, могут нанять разнообразный состав товарищей по команде ИИ, которые помогут на борту их корабля в этом приключении в жанре roguelite среди звезд.