Activision показала первый загадочный тизер Call of Duty: Black Ops 6

Маркетинговая машина компании Activision для Call of Duty заработала с новой силой, представив первый тизер для Black Ops 6.
В малоинформативном тизере, опубликованном на аккаунте CharlieIntel X/Twitter, показаны кадры с живыми актерами, на которых изображена гора Рашмор, подвергшаяся вандализму с надписью "Правда лжет".
Ролик является частью специально запущенного сайта с шестью каналами, что отсылает к названию игры.
Как сообщается, Microsoft объявит о своем намерении выпустить Black Ops 6 прямо в Game Pass во время июньской выставки Xbox. Microsoft пока отказалась комментировать эти сообщения, но они согласуются с недавними комментариями президента Xbox Сары Бонд, которая заявила, что все игры Microsoft, включая те, которые разрабатываются недавно приобретенной Activision, будут запускаться прямо в Game Pass.
По слухам, Activision планирует выпустить в конце октября 2024 года Call of Duty, которая, как ожидается, будет называться Black Ops 6.
Встречайте зарю коммунизма! Подорвать бомбы!
Что за бред в тизере
эко-активисты наносят сокрушительный удар
WTF!?
Это 'Ведьма из Блэр' 3 ?
Ебаа в геймпассе будет так жто же имба // Fatal Mistake
Жду!