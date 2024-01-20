This War of Mine купили более чем 9 млн геймеров

Война превращает людей в животных, оставляя только одну цель, выжить. В данной игре вам придется возглавить отряд жителей, находящихся в осажденном городе. Вокруг вас военные и мародеры, что одни, что другие, не прочь пострелять ил ограбить.

Днем вам придется отстраивать укрытие, помогать выжившим или планировать свои действия на ночь, когда темнота скроет вас от зорких глаз снайперов. Именно тогда вы сможете отправить группу на поиски провизии.

На войне нет плохих и хороших поступков, любое действие объясняется целью. Вам не раз придется выбирать, пострадают ли все или же стоит пожертвовать одним человеком. Постарайтесь сохранить весь свой отряд и взгляните на войну с другой стороны.