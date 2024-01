This War of Mine купили более чем 9 млн геймеров

Разработчик 11 bit studios сообщил, что в конце 2023 года число проданных экземпляров This War of Mine превысило 9 миллионов копий, за примерно 8 лет, а в 2022 году было продано 7 миллионов копий.

В течение 2023 года было продано более 500 тысяч копий игры. Также была опубликована другая статистика: около 23% игроков в Steam достигли конечной цели, более 100 тысяч пользователей провели более 100 часов в игре, а среднее время игры составляет 17 часов.

В This War of Mine вы играете за группу гражданских, которые пытаются выжить в осажденном городе, страдая от нехватки ресурсов и постоянной угрозы снайперов и мародеров. Игра предлагает нестандартное видение войны.

Темп игры зависит от смены дня и ночи. Днем игроки вынуждены оставаться в убежище из-за угрозы снайперов, занимаясь выживанием, торговлей и уходом за персонажами. А ночью они отправляются на уникальные локации с одним из горожан в поисках полезных предметов.

This War of Mine была вышла в ноябре 2014 года на ПК, а затем портирована на iOS и Android, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В мае 2022 года игра получила изданиеt Final Cut для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.