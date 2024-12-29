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Thorny Times 19.07.2004
Адвенчура, Ролевая, Тактика, Вид сверху, Фэнтези, Средневековье
7.9 17 оценок

Разработчик Thorny Times поделился новыми скриншотами игры

Extor Menoger
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В преддверии Нового Года разработчик Николай Армоник поделился свежими скриншотами своей грядущей тактической RPG Thorny Times!

На этих изображениях, которые пока эксклюзивно доступны только в Discord сообществе, можно увидеть прогресс разработки игры. Обратите внимание, что это не финальный вид проекта, а лишь отражение его текущего состояния.

Что показывают новые скриншоты?

  • Интерфейс найма войск где представлены различные юниты, их стоимость и характеристики.
  • Инвентарь и характеристики героя, а также подробную информацию о его навыках и характеристиках.
  • Книга заклинаний в которой можно применять новые магические умения на глобальной карте
  • Дерево развития юнита где можно выбирать различные пути прокачки, делая каждого бойца уникальным.

Thorny Times — это тактическая RPG с элементами стратегии, вдохновленная культовой игрой Времена Раздора от Aterdux Entertainment. Вам предстоит собрать армию, исследовать стратегические карты, изучать заклинания и захватывать замки.

Напоминаем, что релиз Thorny Times запланирован на 1 квартал 2025 года. Игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.

5
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Max Rolens

Нет черных... как это не то... ПРЕКРАСТНО !!!

2
Шмоня Натанзон

АААА, баба копейщик, повестка! + ее можно снять за 50 монет!

1
BewitchingBaron

в час.

2
Избранный Белиара

Скорее, девушка, которая умело владеет мужским копьём. Дальше уже каждый будет думать в силу своей испорченности)))))

1
Anton Shvyrkov

Она ещё и стоит дешевле мужика-копейщика. Дискриминация!!1111!!!!1

0
Porn Actorrr

Дерево развития юнита где можно выбирать различные пути прокачки, делая каждого бойца уникальным.

Неплохо если они, как в Disciples преображались.

1
Anton Shvyrkov

horny Times... :D

0
Talendor3

прикольно, надеюсь когда нибудь сделают ремейки и других наших старых игр

0