Разработчик Thorny Times поделился новыми скриншотами игры

В преддверии Нового Года разработчик Николай Армоник поделился свежими скриншотами своей грядущей тактической RPG Thorny Times!

На этих изображениях, которые пока эксклюзивно доступны только в Discord сообществе, можно увидеть прогресс разработки игры. Обратите внимание, что это не финальный вид проекта, а лишь отражение его текущего состояния.

Что показывают новые скриншоты?

Интерфейс найма войск где представлены различные юниты, их стоимость и характеристики.

Инвентарь и характеристики героя, а также подробную информацию о его навыках и характеристиках.

Книга заклинаний в которой можно применять новые магические умения на глобальной карте

Дерево развития юнита где можно выбирать различные пути прокачки, делая каждого бойца уникальным.

Thorny Times — это тактическая RPG с элементами стратегии, вдохновленная культовой игрой Времена Раздора от Aterdux Entertainment. Вам предстоит собрать армию, исследовать стратегические карты, изучать заклинания и захватывать замки.

Напоминаем, что релиз Thorny Times запланирован на 1 квартал 2025 года. Игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.