Разработчик Thorny Times поделился новыми скриншотами игры

В преддверии Нового Года разработчик Николай Армоник поделился свежими скриншотами своей грядущей тактической RPG Thorny Times!
На этих изображениях, которые пока эксклюзивно доступны только в Discord сообществе, можно увидеть прогресс разработки игры. Обратите внимание, что это не финальный вид проекта, а лишь отражение его текущего состояния.
Что показывают новые скриншоты?
- Интерфейс найма войск где представлены различные юниты, их стоимость и характеристики.
- Инвентарь и характеристики героя, а также подробную информацию о его навыках и характеристиках.
- Книга заклинаний в которой можно применять новые магические умения на глобальной карте
- Дерево развития юнита где можно выбирать различные пути прокачки, делая каждого бойца уникальным.
Thorny Times — это тактическая RPG с элементами стратегии, вдохновленная культовой игрой Времена Раздора от Aterdux Entertainment. Вам предстоит собрать армию, исследовать стратегические карты, изучать заклинания и захватывать замки.
Напоминаем, что релиз Thorny Times запланирован на 1 квартал 2025 года. Игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.
Нет черных... как это не то... ПРЕКРАСТНО !!!
АААА, баба копейщик, повестка! + ее можно снять за 50 монет!
в час.
Скорее, девушка, которая умело владеет мужским копьём. Дальше уже каждый будет думать в силу своей испорченности)))))
Она ещё и стоит дешевле мужика-копейщика. Дискриминация!!1111!!!!1
Дерево развития юнита где можно выбирать различные пути прокачки, делая каждого бойца уникальным.
Неплохо если они, как в Disciples преображались.
horny Times... :D
прикольно, надеюсь когда нибудь сделают ремейки и других наших старых игр