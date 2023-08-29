Новый трейлер градостроительного симулятора на выживание Thrive: Heavy Lies the Crown ©

PlaySide Publishing объявила, что канадская компания Zugalu Entertainment выпустит градостроительный симулятор на выживание Thrive: Heavy Lies the Crown на ПК в Steam в раннем доступе в 2024 году после бета-тестирования в 2023 году.

Thrive: Heavy Lies the Crown — это сложная средневековая градостроительная игра с элементами стратегии в реальном времени (RTS) для четырех игроков. Судьба королевства во многом зависит от выбора, который делает игрок, руководствуясь обширной системой повествовательных событий.

Как правитель, вы будете вести свой народ через милосердие или тиранию, задавая курс на тот тип лидера, которым вы в конечном итоге станете. Исследуйте загадочные земли, создайте мощную армию, чтобы укрепить свои владения, и участвуйте в боях в реальном времени, чтобы защитить или расширить свое правление. Играйте в одиночку или с четырьмя друзьями. Судьба вашего королевства определяется вашей волей.

Помимо ИИ и человеческих сил, игрокам придется сразиться с Вельгримом, мистическим и непредсказуемым существом, которое бродит по волшебным землям Нисамора.