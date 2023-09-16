Авторы бобрового градостроителя Timberborn продали миллион копий игры за два года раннего доступа ©

Timberborn, градостроительная игра с бобрами от компании Mechanistry, празднует свою вторую годовщину новым трейлером, посвященным 1 миллиону проданных копий, в котором демонстрируются бобровые джакузи, новая вертикальная архитектура, новая физика воды, новые экологические проблемы, такие как засуха, робо-бобры, две фракции бобров и многое другое.

В последний раз авторы раскрыли продажи Timberborn около года назад. Тогда они составляли 750 тысяч копий.

Timberborn уже доступна на ПК (через Steam, Epic Games Store и GOG).