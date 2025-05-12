Бобриная градостроительная стратегия Timberborn получила масштабное обновление

Градостроительный симулятор Timberborn, в котором главную роль играют трудолюбивые бобры, получил крупное обновление под номером 7, озаглавленное Ziplines and Tubeways. Оно добавляет в игру новые транспортные средства, инструменты терраформирования и ещё больше возможностей для вертикального строительства. Ранее уже сравнивавшийся с Minecraft, RimWorld и Satisfactory, этот симулятор теперь стал ещё ближе к своим вдохновителям.

Главные нововведения — это зиплайны у фракции Хвостов мира, позволяющие бобрам быстро перемещаться по воздуху, и наземные трубные маршруты у Железных зубов, отличающиеся большей устойчивостью и гибкостью. Обе системы предлагают уникальные подходы к логистике и сильно меняют привычные схемы передвижения.

Появилась возможность размещать блоки местности на любых твёрдых поверхностях, включая крыши и платформы. Это открывает путь к созданию висячих садов, ферм на крышах и даже пещерных поселений. Ещё одной важной функцией стали туннели — теперь вы можете прокладывать маршруты прямо сквозь стены.

Кроме того, разработчики обновили инструмент слоёв, добавив возможность скрывать не только здания, но и рельеф с водой. Это делает проектирование и управление поселением значительно удобнее. Также изменился подход к силовым шахтам — теперь они адаптируются к окружению, что позволяет создавать вертикальные электросети без перебоев.

Timberborn остаётся в раннем доступе с 2021 года, но уже пользуется любовью игроков: более 95% отзывов — положительные. С обновлением 7 игра делает уверенный шаг вперёд, предлагая ещё больше глубины, гибкости и милых бобров в главных ролях.