Для Timberborn стало доступно крупное контентное обновление под номером 4 ©

Timberborn, игра о гармонии окружающей среды и творчестве от польского разработчика Mechanistry, стала еще на один шаг ближе к своему полному выходу из Early Access с четвертым крупным обновлением контента. Обновление уже доступно для PC и Mac на платформах Steam, GOG и Epic Game Store.

Timberborn предлагает игрокам управлять своей колонией в условиях надвигающейся засухи. В игре сочетаются технологии и изобретательность игроков, чтобы перехитрить природные трудности и обеспечить выживание колонии. Игроки могут строить плотины и перенаправлять реки для создания водохранилищ, использовать природные стихии, такие как ветер и течения, для питания своих городов, изменять ландшафты в своих интересах и строить обширные вертикальные сообщества с помощью многоэтажной архитектуры.

Последнее обновление, Update 4, расширяет строительные возможности игры, вводя районы без границ и повышая производительность за счет увеличения частоты кадров до 80%. Эти улучшения облегчают создание больших колоний.

Среди новых возможностей обновление 4 представляет новые аспекты сельского хозяйства специально для фракции "Железные зубы", включая такие культуры, как соя, кукуруза, баклажаны и кофейные зерна. Обновление также предлагает новые эксклюзивные здания для фракции, такие как маслобойка, гидропонный сад, пищевая фабрика и кофейная пивоварня.

Кроме того, обновление 4 пересматривает систему распределения между районами, позволяя более эффективно распределять ресурсы между многочисленными районами. Обновление также добавляет новые памятники и новую карту для исследования.

Улучшения коснулись и производительности игры: ускорилось время загрузки и увеличилась частота кадров до 80%. Это улучшение позволяет игрокам получить более плавный опыт, пока они готовят свои бобровые общества к повторяющимся засухам, запасают еду и воду и строят все более сложные и высокие сооружения. Игра также побуждает игроков изменять ландшафт, создавая озера и пруды для поддержания своей растущей империи дровосеков.