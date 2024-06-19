Присвоение рейтинга TimeSplitters может означать скорое появление игры в PS Plus

Недавно в сети появилась информация, указывающая на потенциальное добавление культовой игры TimeSplitters в каталог расширенного тарифа PlayStation Plus Premium. Основанием для таких предположений стало присвоение возрастного рейтинга версиям игры для PlayStation 4 и PS5 на территории Тайваня.

Учитывая платформы, для которых был выдан рейтинг, многие игровые энтузиасты склонны полагать, что в ближайшем будущем подписчики PS Plus Premium смогут насладиться оригинальной версией TimeSplitters с PlayStation 2.

TimeSplitters — это серия шутеров от первого лица, первая часть которой увидела свет в 2000 году на PS2. За ней последовали два сиквела в 2002 и 2005 годах соответственно. Несмотря на то, что новая часть франшизы находилась в разработке, в прошлом году компания Embracer приняла решение о закрытии студии Free Radical Design, которая отвечала за создание новой части.