Присвоение рейтинга TimeSplitters может означать скорое появление игры в PS Plus

Недавно в сети появилась информация, указывающая на потенциальное добавление культовой игры TimeSplitters в каталог расширенного тарифа PlayStation Plus Premium. Основанием для таких предположений стало присвоение возрастного рейтинга версиям игры для PlayStation 4 и PS5 на территории Тайваня.
Учитывая платформы, для которых был выдан рейтинг, многие игровые энтузиасты склонны полагать, что в ближайшем будущем подписчики PS Plus Premium смогут насладиться оригинальной версией TimeSplitters с PlayStation 2.
TimeSplitters — это серия шутеров от первого лица, первая часть которой увидела свет в 2000 году на PS2. За ней последовали два сиквела в 2002 и 2005 годах соответственно. Несмотря на то, что новая часть франшизы находилась в разработке, в прошлом году компания Embracer приняла решение о закрытии студии Free Radical Design, которая отвечала за создание новой части.
Радует, что Сони взялись за бэк-каталог игр ПС1-ПС2-ПСП.
Лучше бы портировали на пк.
На ПК и так все это запускается без проблем)
Без проблем - это не управление. Через эмулятор gamecube (dolphin) запускается хорошо мышь c помощью MouseInjectorDolphinDuck. И то, не везде хорошо работает, пример на уровне за огромного робота играть в Future Perfect мышь не работает. А остальные эмуляторы придется только на геймпаде.
Да и это костыльные решения. Запустить эмулятор и запустить MouseInjectorDolphinDuck. А в будущем эта утилита не будет работать с новыми версиями эмулятора.
Пиз@ец, уже геймпад дешманский впадло купить?
Мне твой геймпад нахрен не всрался! Уже все геймпады повыкидывал.
Ну то не ной. Консольные игры надо играть на геймпадах
Обновлëнную коллекцию на PC хотелось бы...