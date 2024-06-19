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TimeSplitters 23.10.2000
Экшен, Шутер, От первого лица
8 24 оценки

Присвоение рейтинга TimeSplitters может означать скорое появление игры в PS Plus

Lunersun
Новости

Недавно в сети появилась информация, указывающая на потенциальное добавление культовой игры TimeSplitters в каталог расширенного тарифа PlayStation Plus Premium. Основанием для таких предположений стало присвоение возрастного рейтинга версиям игры для PlayStation 4 и PS5 на территории Тайваня.

Учитывая платформы, для которых был выдан рейтинг, многие игровые энтузиасты склонны полагать, что в ближайшем будущем подписчики PS Plus Premium смогут насладиться оригинальной версией TimeSplitters с PlayStation 2.

TimeSplitters — это серия шутеров от первого лица, первая часть которой увидела свет в 2000 году на PS2. За ней последовали два сиквела в 2002 и 2005 годах соответственно. Несмотря на то, что новая часть франшизы находилась в разработке, в прошлом году компания Embracer приняла решение о закрытии студии Free Radical Design, которая отвечала за создание новой части.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Бэтмен из Блавикена

Радует, что Сони взялись за бэк-каталог игр ПС1-ПС2-ПСП.

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ugf16349

Лучше бы портировали на пк.

1
darkMarshall

На ПК и так все это запускается без проблем)

1
ugf16349 darkMarshall

Без проблем - это не управление. Через эмулятор gamecube (dolphin) запускается хорошо мышь c помощью MouseInjectorDolphinDuck. И то, не везде хорошо работает, пример на уровне за огромного робота играть в Future Perfect мышь не работает. А остальные эмуляторы придется только на геймпаде.

Да и это костыльные решения. Запустить эмулятор и запустить MouseInjectorDolphinDuck. А в будущем эта утилита не будет работать с новыми версиями эмулятора.

1
hpi ugf16349

Пиз@ец, уже геймпад дешманский впадло купить?

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ugf16349 hpi

Мне твой геймпад нахрен не всрался! Уже все геймпады повыкидывал.

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hpi ugf16349

Ну то не ной. Консольные игры надо играть на геймпадах

1
Artery Kaulitz

Обновлëнную коллекцию на PC хотелось бы...

1