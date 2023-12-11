Embracer Group закрыла авторов перезапуска TimeSplitters

Две недели назад появились сообщения, что Free Radical Design, разработчики игр Timesplitters, некоторых Crysis и Haze, будут закрыты до Рождества в связи с постоянным сокращением компании Embracer Group, и, теперь это действительно случилось.

Адам Кирали, теперь уже бывший старший техник студии, и многие другие разработчики подтверждают, что Free Radical Design была официально закрыта сегодня, когда все сотрудники сдали ключи и покинули офис в последний раз.

Очевидно, что они ничего не говорят о ранее анонсированной новой части серии Timesplitters, так что только время покажет, отменена она или нет.