Embracer Group закрыла авторов перезапуска TimeSplitters

Две недели назад появились сообщения, что Free Radical Design, разработчики игр Timesplitters, некоторых Crysis и Haze, будут закрыты до Рождества в связи с постоянным сокращением компании Embracer Group, и, теперь это действительно случилось.
Адам Кирали, теперь уже бывший старший техник студии, и многие другие разработчики подтверждают, что Free Radical Design была официально закрыта сегодня, когда все сотрудники сдали ключи и покинули офис в последний раз.
Очевидно, что они ничего не говорят о ранее анонсированной новой части серии Timesplitters, так что только время покажет, отменена она или нет.
Embracer ждёт судьба THQ
эх какой же крутой казалась игра в те времена
Очередные "жертвы системы", если так можно выразиться. Не могли они выжать из этих разработчиков все соки? Наверняка были ещё проекты, ещё налоги корпорации. Может, ещё десяток человек оттуда спихнули бы, чтоб в карманы акционеров? Знают там в "матушке Embracer" своё дело. А эти разработчики и так долго протянули, наверное. Отжали лучшие годы жизни в офисе, а потом хлоп - и на улицу. Ну, да ладно, зато корпорация довольна. Главное её счастье.
Embracer Group не прокатил их план по надуванию щёк теперь видно будет красиво лопаться
Жаль разрабов толковых, но думаю найдут себе место в других компаниях.
Как же тяжело в этой экосистеме проталкивать что-то толковое и от души. Timesplitters почва для неиссякаемой фантазии, задумок, юмора, стёба. Вальты в руководстве просто не дают людям потенциальный хит в уникальной вселенной Таймсплиттера.
казалось, что эмбрейсеры - это мыльный пузырь. оказалось, что не зря казалось. это самый крупный игровой пшик в истории.