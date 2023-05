Приключенческая головоломка Tin Hearts получила анимационный приквел с участием Стивена Фрая ©

Британский независимый разработчик Rogue Sun выпустил фантастическую приключенческую головоломку Tin Hearts для Nintendo Switch в апреле. В преддверии дальнейших выпусков на другие платформы студия сотрудничала с уважаемым актером Стивеном Фраем в анимационном приквеле Tin Hearts под названием The Little Soldier Who Dared.

Анимационный короткометражный фильм рассказывает об Альберте и его дочери Роуз, которые направляются на съезд по изготовлению игрушек. Там, чтобы показать творения Альберта и изменить их судьбу, когда шоу закрывается, а с наступлением ночи его игрушки оживают.

Tin Hearts уже доступна для Nintendo Switch. Версии для ПК, PlayStation и Xbox выйдут 16 мая, а VR-версии для Meta Quest 2, PC VR и PSVR 2 появятся летом.