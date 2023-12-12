Приключение Tin Hearts получило рождественское обновление с героем Крепкого орешка

Издатель Wired Productions и разработчик Rogue Sun сообщили, что Рождество началось в получившей признание критиков повествовательной приключенческой игре-головоломке Tin Hearts с совершенно новым обновлением, превращающим оловянного солдатика в упрямого героя, известного как «Тим» Макклейн. Бесплатное обновление Tin Hearts, посвященное величайшему рождественскому фильму из когда-либо выпущенных, идеально подходит для праздников — сегодня оно выйдет на ПК и консоли.

Как показано в насыщенном событиями трейлере, исследуйте мир Tin Hearts в роли Тима Макклейна, полностью управляемого оловянного солдатика, который способен выйти за рамки ранга и найти лучший способ прохождения. Привнося дополнительный уровень открытий на протяжении всего вашего приключения, Тим Макклейн поможет доставить оловянных солдатиков Санту и эльфов в безопасное место, спасая Рождество.

Tin Hearts уже вышла на ПК (Steam, GOG, EGS и Utomik), Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One и PlayStation 4 и 5. Обновления PC VR и PS VR2 выйдут в начале 2024 года.