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Tin Hearts 20.04.2023
Адвенчура, Логические, Инди, Платформер
5.9 22 оценки

Приключение Tin Hearts получило рождественское обновление с героем Крепкого орешка

monk70
Новости

Издатель Wired Productions и разработчик Rogue Sun сообщили, что Рождество началось в получившей признание критиков повествовательной приключенческой игре-головоломке Tin Hearts с совершенно новым обновлением, превращающим оловянного солдатика в упрямого героя, известного как «Тим» Макклейн. Бесплатное обновление Tin Hearts, посвященное величайшему рождественскому фильму из когда-либо выпущенных, идеально подходит для праздников — сегодня оно выйдет на ПК и консоли.

Как показано в насыщенном событиями трейлере, исследуйте мир Tin Hearts в роли Тима Макклейна, полностью управляемого оловянного солдатика, который способен выйти за рамки ранга и найти лучший способ прохождения. Привнося дополнительный уровень открытий на протяжении всего вашего приключения, Тим Макклейн поможет доставить оловянных солдатиков Санту и эльфов в безопасное место, спасая Рождество.

Tin Hearts уже вышла на ПК (Steam, GOG, EGS и Utomik), Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One и PlayStation 4 и 5. Обновления PC VR и PS VR2 выйдут в начале 2024 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
POBWNK

Как же я скучаю по Брюсику

-1