История, лежащая в основе игры "Зайчик", вышла отдельной книгой

В 2014 году на конкурсе рассказов ужасов "Чертова дюжина" победил рассказ Дмитрия Мордаса "Зайчик". Эта история о загадочных детях в звериных масках покорила многих. Позже из нее выросла одноименная игра.

В конце ушедшего года издательство "Эксмо" выпустило книгу Дмитрия Мордаса. Она называется "Зайчик" и другие рассказы".

"Зайчик" наконец-то увидел свет! Этот мистический рассказ лёг в основу одноименной мегапопулярной хоррор-новеллы.

Пятиклассник Антон Петров вместе с родителями и младшей сестрой Олей переезжает в посёлок, затерявшийся среди лесов. Мальчику предстоит уживаться с новыми одноклассниками, привыкать к новому дому, примостившемуся на окраине, и остерегаться того, что притаилось за окном. Кто это танцует на снегу по ночам? И почему они в звериных масках?

Глаза зверей на книге светятся в темноте! Обложку и иллюстрации для рассказов нарисовали фанаты игры.

Понравится всем поклонникам "Зайчика", ФНАФ, мистики и ужасов.

Также в сборник вошли мистические рассказы: "На холме" и "Прикосновение".

Книга уже доступна